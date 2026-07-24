Intel vokser hurtigst i 15 år – AI-datacentre driver omsætningen op 25 pct.

Intel leverede sin største omsætningsvækst i 15 år i andet kvartal, drevet af AI-datacentre. Ny CEO Lip-Bu Tan får ros for turnaround.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

INTC.US 100,23 ▼ -2,33% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Intel har leveret sin hurtigste omsætningsvækst i 15 år. Chipgiganten meldte om en stigning i omsætningen på 25 procent i andet kvartal, drevet af den eksplosive efterspørgsel efter AI-datacentre, skriver Financial Times.

Læs mere: Intel Aktie (INTC): kurs, analyse og købsguide

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Resultatet markerer et markant vendepunkt for et selskab, der i lang tid har været betragtet som en tabt gigant i konkurrencen om AI-boomet, hvor rivaler som Nvidia og AMD har taget markedsandele. Både Business Insider og CNBC bekræfter det stærke kvartalsresultat og fremhæver, at det understreger en igangværende turnaround hos den amerikanske chipproducent.

Tan-effekten: Ny topchef vender skuden

Fremgangen tilskrives i høj grad Intels relativt nye administrerende direktør, Lip-Bu Tan, der på lidt over et år har igangsat en gennemgribende omstrukturering af selskabet. Ifølge CNBC er det svært ikke at blive imponeret over den forvandling, Tan har gennemført i sin korte tid ved roret.

Intel har historisk været kendt for at producere processorer til pc’er og servere, men selskabet har haft svært ved at følge med det eksplosive skifte mod AI-chips, hvor konkurrenter har taget markant føring. Det seneste kvartals tal tyder dog på, at strategien under Tan begynder at bære frugt.

AI-datacentre driver efterspørgslen

Den primære drivkraft bag omsætningsvæksten er ifølge Financial Times den kraftigt stigende efterspørgsel efter chips til AI-datacentre. Efterhånden som tech-giganter verden over investerer massivt i AI-infrastruktur, oplever chipproducenter som Intel medvind fra det, der kaldes AI-investeringskapløbet – en trend, der også har løftet andre spillere i sektoren gennem det seneste år.

For Intel er udviklingen særlig vigtig, fordi selskabet i flere år har kæmpet for at genvinde sin position som en central leverandør til de store cloud- og AI-udbydere. Business Insider peger på, at kvartalstallene understreger, hvor stor en rolle AI-drevet efterspørgsel nu spiller for hele halvlederindustrien – også for aktører, der tidligere er blevet anset for at halte bagefter.

Betydning for danske investorer

Intels regnskab kommer på et tidspunkt, hvor markederne følger AI-sektoren tæt, og hvor investorer har vist stigende bekymring for, om værdiansættelserne i AI-relaterede aktier er blevet for høje. En solid vækst hos en traditionel chipgigant som Intel kan tolkes som endnu et tegn på, at efterspørgslen efter AI-infrastruktur fortsat er reel og ikke kun drives af et fåtal af de mest omtalte techselskaber.

For danske investorer, der har eksponering mod amerikanske teknologiaktier – enten direkte eller via globale indeksfonde – er Intels genopblomstring relevant, da selskabet stadig indgår i mange brede teknologi- og halvlederindeks. En fortsat turnaround under Lip-Bu Tan kan på sigt påvirke konkurrencebilledet i chipsektoren og dermed også kursudviklingen hos konkurrenter som Nvidia og AMD, der ofte indgår i danske investorers porteføljer.

Læs også: Analytiker: AI-investeringskapløbet er kun 15 pct. fuldført trods Tesla-Google-udsalg

Kilder: Financial Times, Business Insider, CNBC