Interpol afslører 122 mio. dollar-krypto-tegnebog bag romance-scams

Interpol har afdækket et globalt hvidvasknetværk knyttet til romantik-svindel. En enkelt krypto-tegnebog behandlede over 122 mio. dollar på ti måneder.

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En krypto-tegnebog, der angiveligt blev brugt til at hvidvaske penge fra romance scams, behandlede mere end 122,5 mio. dollar på blot ti måneder. Det oplyser Interpol ifølge Cointelegraph, som en del af en stor international politiaktion mod digital svindel.

Opdagelsen kommer fra en efterforskning i Thailand, hvor to personer er blevet anholdt, mistænkt for at stå bag et hvidvasknetværk. Netværket flyttede penge fra svindelofre over i kryptovalutaer og brugte såkaldte cross-chain-swaps – altså handler mellem forskellige blockchains – til at sløre pengesporet, fremgår det af Interpols oplysninger.

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En global politiaktion mod digital svindel

Den thailandske sag er en del af Operation First Light 2026, som Interpol koordinerer mod såkaldt social engineering-svindel og den finansielle infrastruktur, der bruges til at hvidvaske pengene fra den. Ifølge Cointelegraph har myndigheder i 97 lande og territorier deltaget i aktionen.

Resultatet er markant: 5.811 anholdelser og beslaglæggelse af aktiver for i alt 293 mio. dollar knyttet til svindel og hvidvask. Det viser omfanget af, hvor stor en industri organiseret onlinesvindel er blevet – og hvor mange lande der nu koordinerer indsatsen mod den.

Tomonobu Kaya, direktør for Interpols center for finansiel kriminalitet og antikorruption, udtaler ifølge Cointelegraph, at social engineering-svindel “fortsat udgør en betydelig trussel mod vores samfund”, og at intet land kan løse problemet alene.

Bankkonti og krypto-tegnebøger i skudlinjen

Ifølge Interpol har de deltagende myndigheder i operationen gennemgået i alt 152.808 sager, blokeret 31.014 bankkonti, opklaret 23.715 efterforskninger og identificeret 15.606 mistænkte. Tallene giver et billede af, hvor systematisk politiet nu går efter både de kriminelle og deres finansielle spor.

Myndighederne har blandt andet brugt Interpols betalingsfrysningssystem, kaldet Global Rapid Intervention of Payments, til at blokere ulovlige overførsler af både fiat-valuta og kryptoaktiver på tværs af landegrænser. Det gør det muligt at stoppe penge, inden de når frem til de bagmænd, der står bag svindelnetværkene.

I Palau har myndighederne desuden deporteret 22 personer, som mistænkes for at være involveret i to svindelcentre drevet fra hoteller. Ifølge Interpol brugte centrene både kryptovaluta og ulovlige gamblingwebsites til at målrette ofre i udlandet.

Voksende bekymring for krypto-svindel

Sagen føjer sig til en stigende bekymring for brugen af kryptovaluta i romance- og investeringssvindel. Det amerikanske FBI oplyste i april, at amerikanerne indgav 181.565 kryptorelaterede svindelanmeldelser i 2025 med samlede tab på over 11 mia. dollar, skriver Cointelegraph.

Romance scams, også kendt som “pig butchering”-svindel, involverer typisk kriminelle, der opbygger tillid til ofre via sociale medier eller datingapps, før de lokker dem ind i falske investeringer – ofte i kryptovaluta. Metoden har vist sig særligt svær at bekæmpe, fordi svindlerne investerer lang tid i at opbygge en relation, før pengene begynder at flyde.

For danske investorer understreger sagen en vigtig pointe: Kryptomarkedets pseudonymitet og grænseoverskridende natur gør det til et attraktivt værktøj for organiseret svindel – men samtidig viser den internationale koordinering, at politiets evne til at spore og fryse midler er blevet stærkt forbedret. Danske forbrugere og investorer, der handler krypto eller modtager investeringsråd via sociale medier, opfordres generelt til at være ekstra på vagt over for ukendte kontakter, der lokker med garanterede afkast.

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