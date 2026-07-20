Iran advarer: Hormuzstrædet er farligt så længe USA er til stede militært

Iran kalder Hormuzstrædet usikkert for skibsfart pga. amerikansk militær tilstedeværelse. Markedsdata peger på lav sandsynlighed for normalisering før udgangen af august.

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Iran har udsendt en advarsel om, at Hormuzstrædet ikke er sikkert for skibsfart, så længe amerikanske militærstyrker er til stede i området. Det skriver Crypto Briefing, der samtidig peger på, at markedsdata for prognoser om en normalisering af trafikken gennem strædet før 31. august kun ligger på 13,5 procent sandsynlighed.

Advarslen kommer, mens spændingerne mellem USA og Iran fortsat er høje efter ugers militær eskalering i regionen. Hormuzstrædet er en af verdens vigtigste transportveje for olie og gas, og enhver forstyrrelse her har direkte betydning for de globale energimarkeder – og dermed også for danske investorer med eksponering mod olie- og energiaktier.

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Gulflandene søger alternative ruter

Ifølge Deutsche Welle (DW) er olie- og gasproducenter i Golfen allerede i gang med at undersøge alternativer til Hormuzstrædet, mens trafikken gennem vandvejen igen kommer under pres. DW peger på, at Irans opmærksomhed muligvis også retter sig mod de rørledninger, der er anlagt netop for at omgå strædet – hvilket i givet fald ville underminere selve formålet med disse alternative transportveje.

Det betyder, at selv de ruter, der er designet til at gøre energiforsyningen mindre sårbar over for uro i Hormuzstrædet, kan blive et nyt mål i konflikten. For markederne skaber det en usikkerhed, der rækker ud over selve strædet, og som kan holde risikopræmien på olie forhøjet i en længere periode.

Lav sandsynlighed for hurtig normalisering

De prognosetal, som Crypto Briefing henviser til, viser, at markedsdeltagere kun tildeler en sandsynlighed på 13,5 procent for, at trafikken gennem Hormuzstrædet er normaliseret senest 31. august. Det signalerer, at investorer og analytikere generelt forventer, at situationen forbliver anspændt langt hen på efteråret.

For danske investorer er det centrale spørgsmål, hvor længe forstyrrelserne i Hormuzstrædet vil holde oliepriserne forhøjede. Omkring en femtedel af verdens olieforbrug transporteres normalt gennem strædet, og selv delvise afbrydelser eller øget usikkerhed om sejladsen kan sende priserne op og påvirke både energisektoren og den bredere inflation globalt.

Betydning for danske investorer

Den fortsatte usikkerhed om Hormuzstrædet kommer oven på flere ugers eskalering mellem USA og Iran, som allerede har sendt oliepriserne op og skabt bevægelser i både aktie- og valutamarkederne. En længerevarende blokade eller trussel mod skibsfarten kan forstærke presset på energipriserne yderligere og dermed også på danske forbrugere og virksomheder med høj energiafhængighed.

Investorer med eksponering mod olieselskaber, rederier og energisektoren bør derfor holde nøje øje med udviklingen omkring Hormuzstrædet i de kommende uger, da situationen ifølge de tilgængelige markedsdata ikke ventes løst med det samme.

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Kilder: Cryptobriefing, Dw