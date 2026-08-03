Iran afviser Trumps udmelding om nye samtaler mandag – olien falder 9 pct.

Trump aflyste et planlagt angreb på Iran og varsler nye forhandlinger mandag. Teheran afviser dog udmeldingen, mens olieprisen styrtdykker på håb om afspænding.

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Præsident Donald Trump har aflyst et planlagt amerikansk angreb på Iran og meddeler samtidig, at nye forhandlinger med den iranske regering skal genoptages mandag eftermiddag. Det skriver CNBC. Men fra Teheran lyder afvisningen: Iran benægter, at der overhovedet er planlagt samtaler med USA mandag, ifølge BBC.

Uklarheden om forhandlingernes status kommer, mens oliemarkedet allerede har reageret kraftigt på udsigten til afspænding i Mellemøsten. Ifølge BeInCrypto faldt olieprisen med op mod 9 procent, efter at Trump meddelte, at det truede angreb var blevet udskudt til fordel for diplomati.

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Modstridende budskaber om forhandlingerne

Ifølge CNBC skal det seneste fredsforslag få de stridende parter tilbage til forhandlingsbordet, hvor flere af de vanskelige stridspunkter, der tidligere har blokeret diplomatiske fremskridt, igen skal drøftes. Trump har udtalt, at han forventer, at samtalerne genoptages “i morgen eftermiddag”, men han har ikke uddybet, hvem der konkret deltager fra amerikansk side, oplyser Fortune.

Den iranske afvisning skaber tvivl om, hvor tæt parterne reelt er på en løsning. Ifølge BBC fastholder Teheran, at der ikke pågår direkte samtaler med Washington, selv om Iran samtidig bekræfter, at man er i forhandlinger med Oman om adgang til Hormuzstrædet.

Hormuzstrædet i centrum for markedernes nervøsitet

Financial Times skriver, at olieprisen faldt på tegn på afspænding, efter at Teheran har oplyst, at en aftale med Oman om at genåbne Hormuzstrædet for skibstrafik var tæt på at falde på plads. Strædet er en af verdens vigtigste transportveje for olie, og enhver trussel mod sejladsen der har historisk sendt oliepriserne i vejret – ligesom udsigten til en løsning nu sender dem den modsatte vej.

BeInCrypto bekræfter det kraftige prisfald og fremhæver, at markedet reagerede umiddelbart på nyheden om, at det ellers ventede angreb på Iran endnu en gang er blevet udskudt til fordel for forhandlinger.

Betydning for danske investorer

De seneste ugers svingninger i oliemarkedet illustrerer, hvor følsomt markedet er over for signaler fra Mellemøsten. Et markant fald i olieprisen kan lette presset på inflationen i Europa, hvilket har betydning for renteforventninger og dermed for både obligations- og aktiemarkeder. Samtidig kan energiselskaber på de nordiske børser opleve kursudsving, hvis situationen omkring Hormuzstrædet udvikler sig i den ene eller anden retning.

Uenigheden mellem Washington og Teheran om, hvorvidt der reelt er aftalt samtaler mandag, understreger dog, at situationen fortsat er skrøbelig. Investorer bør derfor holde øje med, om der kommer konkrete bekræftelser fra begge sider, før man tolker den seneste udvikling som et varigt vendepunkt for oliemarkedet.

Læs også: Trump aflyser Iran-angreb: Henviser til aftale om Hormuzstrædet

Kilder: CNBC, BBC, Financial Times, Beincrypto