Iran angriber amerikansk flådebase i Bahrain – Hormuz-krisen eskalerer

Iranske medier melder om angreb på US Fifth Fleets base i Bahrain, mens Trump genindfører blokade af Hormuz-strædet. Olie og aktier under pres.

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Konflikten mellem USA og Iran har taget en ny og alvorlig drejning. Iranske medier melder, at USA’s Fifth Fleet-base i Bahrain er blevet angrebet, og at der er udsendt en sikkerhedsalarm i regionen. Samtidig bekræfter Bahrains militær, at landet er blevet ramt af iranske missiler og droner rettet mod civile mål, hvilket ifølge myndighederne blev afværget af luftforsvaret.

Eskaleringen kommer, efter at USA har gennemført en ny bølge af militære angreb mod Iran. Det amerikanske militær oplyser, at strejkerne skal “fortsætte med at påføre iranske styrker en tung pris” og forringe Irans mulighed for at angribe civile og kommercielle skibe i Hormuz-strædet, skriver The Guardian. Ifølge De Forenede Arabiske Emirater er to tankskibe desuden blevet ramt af iranske missiler i det strategisk vigtige stræde.

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Trump genindfører blokade og indfører gebyr på Hormuz-strædet

Situationen har fået den amerikanske præsident Donald Trump til at genindføre den såkaldte “iranske blokade” og på ny true med at overtage kontrollen over Hormuz-strædet, som er en af verdens vigtigste transportruter for olie. Ifølge The Guardian gentog Trump sine trusler i forbindelse med de seneste angreb.

Trump har samtidig annonceret, at USA vil indføre en gebyr på 20 procent på al skibsfart, som landet hjælper med at eskortere gennem strædet, fremgår det af flere kilder. Beslutningen sender et klart signal om, at USA vil forsøge at kontrollere adgangen til en af de mest trafikerede olieruter i verden, hvilket kan få vidtgående konsekvenser for den globale energiforsyning.

Bahrain anklager Iran for målrettede civile angreb

Bahrains militær har i skarpe vendinger fordømt Irans handlinger. “Iran fortsætter sin systematiske fjendtlige tilgang gennem sine afskyelige angreb med missiler og droner, der målretter civile i Kongeriget Bahrain,” lyder det fra Bahrains generalkommando ifølge The Guardian. Militæret oplyser, at landets luftforsvar har opsnappet og ødelagt flere af de indkomne missiler og droner.

Det iranske angreb på den amerikanske flådebase i Bahrain er særligt bemærkelsesværdigt, fordi basen huser den amerikanske Fifth Fleet, som spiller en central rolle i overvågningen af Hormuz-strædet og den bredere Persiske Golf. Et direkte angreb på basen understreger, hvor tæt konflikten nu er på at ramme amerikansk militær infrastruktur direkte i regionen.

Betydning for danske investorer og oliepriser

For danske investorer er udviklingen relevant, fordi Hormuz-strædet fungerer som flaskehals for en betydelig del af verdens olietransport. Cirka en femtedel af verdens olieforbrug passerer gennem strædet, og en reel eller vedvarende blokering vil kunne sende oliepriserne markant op og skabe bølger af volatilitet på både energi- og aktiemarkederne.

Investorer bør holde øje med, om eskaleringen fører til yderligere afbrydelser af skibsfarten, da det historisk har udløst hurtige og kraftige reaktioner i oliepriser samt afsmitning til inflationsforventninger og rentemarkeder – også i Europa. En længerevarende konflikt kan desuden øge efterspørgslen efter sikre havne som guld og statsobligationer, mens risikofyldte aktiver som aktier typisk kommer under pres i perioder med akut geopolitisk uro.

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Kilder: Cryptobriefing, The Guardian, Coingape