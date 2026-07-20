Iran angriber amerikanske fly i Jordan – markeder rystet på niende krigsdag

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Irans revolutionsgarde har ifølge flere kilder affyret ballistiske missiler mod amerikanske fly ved lufthavnen i Aqaba i Jordan. Angrebet kommer på det, der nu er den niende sammenhængende nat med gensidige angreb mellem USA og Iran, skriver blandt andre The Guardian og Crypto Briefing.

Ifølge The Guardian har den iranske styrke tidligere samme døgn også hævdet at have sprængt to olietankskibe, der forsøgte at passere den sydlige rute gennem Hormuzstrædet. Optrapningen sker, efter at en foreløbig aftale om at afslutte krigen kollapsede, hvorefter USA og Iran fortsat kæmper om at bryde dødvandet omkring det strategisk vigtige stræde.

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Endnu et amerikansk dødsfald

Samtidig bekræfter amerikanske myndigheder endnu et dødsfald blandt amerikansk militærpersonel, ifølge Investing.com og Financial Times. Et servicemedlem omkom ved en “kontrolleret detonation” af en drone, efter at to soldater tidligere blev dræbt i Jordan, og en tredje fortsat er meldt savnet.

Israel har ifølge The Guardian advaret om, at Teherans angreb “kommer tæt på”, mens den amerikanske regering fastholder, at nye luftangreb mod Iran vil fortsætte, så længe amerikanske styrker og allierede fortsat rammes.

Olie, dollar og krypto rammes af uroen

Markedsreaktionen har ikke ladet vente på sig. Ifølge Economic Times er den amerikanske dollar styrket over for globale valutaer, mens Brent-olie er sendt op mod 90 dollar tønden i takt med den optrappede Mellemøst-konflikt. Investorernes tillid forbliver skrøbelig efter sidste uges markedsturbulens, hvor både geopolitiske spændinger og bekymringer om værdiansættelser i halvlederaktier har vejet på stemningen.

Ifølge samme kilde overvejer Federal Reserve-embedsmænd nu potentielle renteforhøjelser som reaktion på det stigende inflationspres, mens kryptovalutaer som bitcoin og ether ifølge Economic Times trods alt viste beskedne stigninger i den tidlige handel.

Bitcoin Magazine beretter dog om et mere blandet billede: Bitcoin-prisen faldt under 63.000 dollar, da både USA-Iran-angrebene og fornyede spændinger mellem USA og Kina udløste en bredere risk-off-udsalg på markederne. Ifølge analytikere, som Bitcoin Magazine citerer, peger onchain-data og fornyede ETF-tilstrømninger dog på, at købere hurtigt vender tilbage til markedet.

Markedet spekulerer i regimefald

Ifølge Crypto Briefing prissætter prediction-markeder nu sandsynligheden for, at det iranske regime falder inden udgangen af 2026, til 10,5 procent i “ja”-odds. Selvom sådanne markeder ikke er officielle prognoser, illustrerer tallet, hvor stor usikkerheden om konfliktens udfald er blandt investorer, der handler på geopolitiske begivenheder.

For danske investorer understreger episoden, hvor følsomme de globale markeder fortsat er over for udviklingen i Mellemøsten. Stigende oliepriser kan lægge yderligere pres på inflationen i Europa, mens en stærkere dollar typisk kan udfordre europæiske eksportvirksomheder og C25-selskaber med store dollarindtægter. Samtidig viser bitcoins og de bredere risikoaktivers reaktion, at usikkerheden hurtigt breder sig til flere aktivklasser, når konflikten optrappes.

Læs også: Niende dag med amerikanske angreb på Iran: Ny dødsfald, våbenhvile kollapset, olie mod 90 dollar

Kilder: Cryptobriefing, The Guardian, Investing.com, Financial Times, Economictimes, Bitcoin Magazine