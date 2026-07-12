Iran beskylder USA for våbenhviles-brud – nye angreb lukker Hormuz-strædet igen

Iran anklager USA for at bryde våbenhvilen, mens amerikanske styrker for tredje gang på en uge angriber landet. Hormuz-strædet er igen lukket, og olie- og kryptomarkeder følger nervøst med.

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Konflikten mellem USA og Iran er blusset op igen. Iran anklager nu USA for at have brudt den skrøbelige våbenhvile, mens amerikanske styrker ifølge flere kilder for tredje gang på en uge har angrebet mål i landet. Samtidig har Iran erklæret Hormuz-strædet lukket igen efter et angreb på et fragtskib, der sejlede under cypriotisk flag.

Eskaleringen risikerer at destabilisere en allerede spændt region og sender bølger gennem både energimarkeder og internationale diplomatiske relationer, skriver Crypto Briefing. Det bekræftes af flere internationale medier, heriblandt BBC, Investing.com og CNBC, at USA har gennemført nye luftangreb mod Iran, kort efter at Teheran havde angrebet et skib i den strategisk vigtige vandvej.

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Gensidige beskyldninger om våbenhvile-brud

Ifølge Crypto Briefing beskylder Iran USA for at have overtrådt den våbenhvile, der ellers skulle have dæmpet konflikten mellem de to lande. Det amerikanske forsvarsministerium bekræfter samtidig, at man har iværksat nye angreb mod iranske mål, efter at Teheran ifølge Pentagon stod bag angrebet på containerskibet i Hormuz-strædet, skriver CNBC.

Der er dermed tale om et klassisk eskaleringsmønster, hvor begge parter beskylder hinanden for at bryde en aftale, som i forvejen kun holdt skruen skruet let ned for spændingerne. Investing.com skriver, at Iran som svar har angrebet mål i flere golfstater samtidig med, at landet på ny har lukket Hormuz-strædet for skibstrafik.

Hormuz-strædet lukket for tredje gang

Hormuz-strædet er en af verdens vigtigste transportveje for olie, og en stor del af den globale olieforsyning passerer gennem det smalle farvand mellem Iran og den arabiske halvø. Ifølge BBC kommer de seneste amerikanske angreb i kølvandet på angrebet på det cypriotisk-flagede skib, der sejlede gennem strædet.

Iran kræver ifølge CNBC, at skibe i stedet benytter en nordlig rute gennem iranske farvande frem for ruten langs Omans kyst, som hidtil har været beskyttet af amerikansk militær. Det er nu anden gang på kort tid, at Teheran erklærer strædet lukket, og for USA er det tredje angreb mod Iran på blot en uge, oplyser CoinDesk.

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Hvad betyder det for investorerne?

For danske investorer er den fornyede konflikt relevant af flere årsager. En lukning af Hormuz-strædet kan i teorien presse oliepriserne markant op, da en stor del af verdens olietransport passerer gennem farvandet. Det kan i sidste ende smitte af på inflation og renteforventninger både i USA og Europa.

Kryptomarkedet har indtil videre reageret afdæmpet. Ifølge CoinDesk var både bitcoin og ether kun marginalt påvirket af de seneste angreb, hvilket tyder på, at investorerne endnu ikke vurderer situationen som en akut risiko for de finansielle markeder – selvom historikken viser, at geopolitisk uro i Mellemøsten hurtigt kan ændre risikoappetitten globalt.

Usikkerheden rammer også aktiemarkederne uden for USA og Europa. Blandt andet peger analytikere på, at asiatiske markeder som det indiske kan opleve øget volatilitet, hvis olieprisen stiger yderligere som følge af konflikten, hvilket understreger, hvor bredt geopolitisk risiko fra Hormuz-strædet kan sprede sig i de globale finansmarkeder.

Situationen er fortsat under udvikling, og det er endnu uklart, om den seneste runde af angreb og gensidige beskyldninger vil føre til yderligere eskalering, eller om diplomatisk pres kan genskabe en form for våbenhvile mellem parterne.

Kilder: Cryptobriefing, BBC, Investing.com, CoinDesk, CNBC