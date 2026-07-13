Iran-eskalering sender olien op 3% og Kospi ned næsten 10%

Nye angreb mellem USA og Iran skaber markedskaos: Olien stiger, asiatiske aktier styrtdykker, mens britiske forbrugere mærker inflationen på kaffe og øl.

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Olieprisen steg tirsdag omkring 3 procent, mens asiatiske aktiemarkeder led et af de hårdeste dagsfald i flere år, efter at USA og Iran igen har udvekslet angreb. Sydkoreas Kospi-indeks styrtdykkede med op mod 10 procent, og uroen breder sig nu til alt fra energipriser til forbrugerpriser på tværs af verden.

Ifølge The Guardian holdt Brent-olien sig dog stadig under 80 dollar pr. tønde, selv efter dagens stigning, mens europæiske aktier trodsede den asiatiske nedtur og steg forsigtigt. Den blandede reaktion afspejler, hvor følsomme markederne er blevet over for enhver udvikling i konflikten mellem Washington og Teheran.

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Iran advarer skibe i Hormuz-strædet

Ifølge Crypto Briefing affyrede iranske styrker advarselsskud mod skibe i Hormuz-strædet, et af verdens vigtigste knudepunkter for olietransport. Omkring en femtedel af verdens olieforbrug passerer normalt gennem strædet, og selv midlertidige forstyrrelser kan sende energipriserne kraftigt op.

Financial Times skriver, at USA har fortsat sine angreb på iranske mål, mens en skrøbelig våbenhvile ser ud til at smuldre. Ifølge avisen fastholder USA’s præsident, at Hormuz-strædet fortsat er åbent for skibsfart, mens Teheran omvendt hævder, at det er lukket – en uenighed, der i sig selv skaber usikkerhed for rederier og forsikringsselskaber.

Kospi og teknologiaktier hårdest ramt

Den mest markante markedsreaktion er set i Sydkorea, hvor Kospi-indekset ifølge Yahoo Finance faldt op mod 9 procent på bekymring for, hvordan konflikten kan påvirke handelsruter og energiforsyning i Asien. Chipproducenten SK Hynix var blandt de hårdest ramte aktier, hvilket understreger, hvor sårbar den teknologitunge del af det sydkoreanske marked er over for geopolitisk uro.

For danske investorer med eksponering mod asiatiske teknologiaktier eller globale halvlederselskaber er udviklingen relevant, da forsyningskæder for chips i vid udstrækning er afhængige af stabil energiforsyning og forudsigelig skibstrafik.

Inflationen rammer forbrugerne i Storbritannien

Mens investorer fokuserer på oliepris og aktieindeks, mærker almindelige forbrugere allerede konsekvenserne. The Guardian beskriver, hvordan britiske pumpepriser er steget i takt med olieprisen, og at en øl i visse Londonbarer nu koster op mod 10 pund. Samtidig sender højere energiregninger prisen på en kop kaffe i vejret – nogle steder helt op til 6,50 pund for en flat white.

Ifølge eksperter citeret i avisen er det en kombination af stigende energipriser drevet af krigen i Mellemøsten samt skatte- og lønstigninger fra regeringens side, der presser priserne op i horeca-branchen. Det illustrerer, hvordan geopolitisk uro langt fra Europas grænser kan brede sig direkte ind i den enkelte forbrugers hverdagsøkonomi.

For danske husholdninger og virksomheder er situationen en påmindelse om, at energipriser og fragtomkostninger hurtigt kan smitte af på både forbrugerprisindekset og virksomheders indtjeningsmarginer, hvis konflikten trækker ud eller eskalerer yderligere.

Læs også: Hormuz-strædet i limbo: Våbenhvile mellem USA og Iran vakler efter nye angreb

Kilder: The Guardian, Cryptobriefing, Yahoo Finance, Financial Times