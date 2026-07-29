Iran genoptager missilangreb på USA – olieprisen springer op igen

Kort våbenhvile mellem USA og Iran er brudt sammen. Iran har affyret ballistiske missiler mod amerikanske styrker, og olieprisen stiger markant på ny.

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Olieprisen steg kraftigt, efter at en kort våbenhvile mellem USA og Iran brød sammen. Iran affyrede ballistiske missiler mod amerikanske styrker, og det amerikanske militærkommando US Central Command (CENTCOM) bekræfter ifølge BBC, at man opsnappede “flere” af missilerne. Det skriver CNBC og BBC natten til i dag.

Konflikten mellem de to lande havde ligget stille i en kort periode, men den nye eskalering betyder, at oliemarkedet igen indpriser en reel risiko for forsyningsforstyrrelser i en af verdens mest strategisk vigtige regioner. Ifølge CNBC var det netop udsigten til fornyede kamphandlinger, der udløste den seneste stigning i råoliepriserne.

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Fra våbenhvile til fornyet konfrontation

Ifølge BBC beskrives situationen som et brud på en “kort pause” i kamphandlingerne mellem Iran og USA. Angrebet med ballistiske missiler markerer en genoptagelse af den direkte militære konfrontation, som investorer ellers havde håbet var ved at aftage.

CENTCOM oplyser, at flere af de iranske missiler blev opsnappet, men detaljerne om eventuelle skader eller tab er endnu ikke fuldt afklarede. Situationen understreger, hvor skrøbelig den seneste periodes relative ro i Mellemøsten har været, og hvor hurtigt konflikten kan blusse op igen.

Olieprisen reagerer skarpt

Nyheden om det fornyede angreb sendte straks olieprisen op, da markedet igen begyndte at prisindregne risikoen for, at konflikten kan brede sig og ramme olieproduktion, transportruter eller infrastruktur i regionen. For en råvarehandlende verden, der i forvejen er nervøs over geopolitisk uro, er endnu en eskalering mellem USA og Iran et signal, der sjældent ignoreres.

Ifølge Investing.com bidrog de fornyede Iran-angreb samtidig til uro på de asiatiske aktiemarkeder, hvor det sydkoreanske KOSPI-indeks faldt markant. Her spillede den geopolitiske risiko sammen med en allerede skrøbelig stemning omkring tech- og AI-aktier, og resultatet blev et bredt udsalg i regionen.

Hvad betyder det for danske investorer?

For danske investorer er den fornyede spænding mellem USA og Iran relevant af flere årsager. En højere oliepris kan smitte af på inflationsforventninger og dermed på rentemarkedet, hvilket igen påvirker prisfastsættelsen af både obligationer og aktier i Europa.

Samtidig kan øget usikkerhed om skibsfart og energiforsyning i Mellemøsten ramme forsyningskæder bredt – noget der historisk har givet udslag i både energi- og shippingaktier på europæiske børser, herunder danske selskaber med eksponering mod global søfragt og energihandel. Udviklingen understreger også, hvor tæt sammenkoblede de globale finansmarkeder er blevet med geopolitiske begivenheder i Mellemøsten, hvor selv kortvarige eskaleringer nu kan sende bølger gennem både råvare- og aktiemarkeder på tværs af tidszoner.

Læs også: USA opsnapper iransk missilangreb – oliepris rykker på ny Mellemøsten-eskalering

Kilder: CNBC, BBC, Investing.com