Iran holder Hormuz-strædet lukket – oliepriser og benzinpriser presses op igen

Iran fastholder blokaden af Hormuz-strædet, mens USA svarer med ny flådeblokade. Oliepriserne stiger, og faldet i benzinpriser risikerer at vende.

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Iran fastholder sin blokade af Hormuz-strædet, og det sender igen bølger gennem de globale energimarkeder. Ifølge Crypto Briefing er den fortsatte lukning med til at skabe vedvarende volatilitet i oliepriserne, mens spændingerne mellem Teheran og Washington fortsat eskalerer.

Situationen er ifølge The Guardians løbende dækning blevet forværret af, at USA har indført en ny flådeblokade omkring strædet, samtidig med at USA’s præsident har truet med at angribe Irans kraftværker, hvis Teheran ikke går til forhandlingsbordet. Oliepriserne er som følge heraf steget til deres højeste niveau i denne måned siden den seneste våbenhvile mellem parterne blev indgået.

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Strædet er verdens vigtigste olie-flaskehals

Hormuz-strædet mellem Iran og Den Arabiske Halvø er en af verdens mest kritiske transportruter for olie og naturgas, og selv midlertidige forstyrrelser kan sende priserne kraftigt op. Ifølge den tyske mediegruppe DW har Irans seneste militære aktioner igen demonstreret, hvor let landet kan forstyrre både skibsfarten, energimarkederne og trække de olierige nabolande i Golfen ind i konflikten.

DW rejser samtidig spørgsmålet om, hvor meget reel forhandlingsstyrke Teheran faktisk har over for Washington, og om den højrisikable strategi med at true energiforsyningen i sidste ende kan slå tilbage mod Iran selv – blandt andet gennem hårdere internationale sanktioner eller militær eskalering.

Amerikanske forbrugere kan atter mærke det ved pumperne

De seneste ugers fald i benzinpriser i USA har været med til at dæmpe inflationen og give amerikanske forbrugere lidt luft i budgettet. Men ifølge MarketWatch er den lettelse nu truet, fordi USA og Iran fortsat kæmper om kontrollen med Hormuz-strædet, hvorigennem en stor del af verdens olieforsyning transporteres.

Analytikere citeret af MarketWatch peger på, at en langvarig blokade kan sende benzinpriserne tilbage mod 4 dollar per gallon i USA – et niveau, der historisk har haft mærkbar effekt på både forbrugertillid og centralbankens rentepolitik. For danske investorer er det relevant, fordi en fornyet amerikansk inflationsimpuls kan udskyde forventede rentenedsættelser fra den amerikanske centralbank, hvilket typisk smitter af på både obligations- og aktiemarkeder globalt, herunder på europæiske og danske renter.

Betydning for danske investorer

Stigende oliepriser rammer typisk bredt i den danske økonomi – fra transportomkostninger til forbrugerpriser – men kan omvendt gavne selskaber inden for energi og shipping. Danske rederier og energiselskaber, der har eksponering mod olietransport gennem Golf-regionen, følger situationen tæt, da længerevarende forstyrrelser i Hormuz-strædet kan påvirke både fragtrater og forsikringspræmier.

Samtidig kan usikkerheden i Mellemøsten øge den generelle risikoaversion på finansmarkederne, hvilket historisk har presset både aktier og valutaer i retning af mere sikre aktiver som guld og dollar. Investorer bør derfor holde øje med, om konflikten om Hormuz-strædet fortsætter med at eskalere, eller om der – som tidligere set i forløbet – kommer nye tegn på deeskalering fra amerikansk side.

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Kilder: Cryptobriefing, Dw, MarketWatch, The Guardian