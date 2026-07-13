Iran-konflikt eskalerer igen: Olie stiger, aktiefutures og guld falder

Nye angreb mellem USA og Iran ved Hormuz-strædet sender oliepriser op og lægger pres på aktiemarkeder og guld søndag aften.

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Oliepriserne steg, mens amerikanske aktiefutures og guldprisen faldt søndag aften, efter at USA og Iran i weekenden fortsatte deres gensidige angreb omkring Hormuz-strædet. Den fornyede optrapning af konflikten sender igen bølger gennem de globale finansmarkeder, som ellers havde håbet på en stabiliserende våbenhvile.

Ifølge MarketWatch fortsatte de to landes udveksling af angreb hen over weekenden, og markedsreaktionen var umiddelbar: Oliepriserne rykkede op, mens futures på de amerikanske aktieindeks bevægede sig i den anden retning. Financial Post rapporterer samtidig, at guldprisen faldt trods den øgede geopolitiske usikkerhed – normalt en situation, hvor guld ellers fungerer som sikker havn.

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Rentefrygt vender tilbage

Ifølge Financial Post er forklaringen på guldets fald, at de stigende energipriser igen har rejst spørgsmålet om renteforhøjelser som våben mod inflation. Højere oliepriser risikerer at presse inflationen op, hvilket kan tvinge centralbanker til at fastholde eller endda hæve renten – et scenarie, der typisk styrker dollaren og lægger et loft over guldprisen, selv i urolige tider.

Det er en gammel mekanisme, som investorer kender godt: Geopolitisk uro plejer at drive kapital mod sikre aktiver som guld, men når uroen samtidig truer med at antænde ny inflation, kan renteforventningerne overtage som den dominerende kraft på markedet.

Dow-futures under pres

Investor’s Business Daily bekræfter billedet af et marked under pres og noterer, at futures på Dow Jones faldt, mens oliepriserne steg i takt med de fornyede amerikansk-iranske angreb. Samtidig peger mediet på, at flere teknologiaktier – heriblandt Nvidia, Micron og Sandisk – nærmer sig tekniske købsniveauer, hvilket viser, at investorerne stadig forsøger at navigere mellem geopolitisk risiko og selskabsspecifikke muligheder.

Financial Times beskriver situationen som en våbenhvile, der vakler. Ifølge avisen insisterer USA’s præsident på, at Hormuz-strædet fortsat er åbent for skibstrafik, mens Iran hævder det modsatte og siger, at strædet er lukket. Den uklarhed om, hvorvidt en af verdens vigtigste olietransportruter reelt er farbar, bidrager i sig selv til nervøsiteten på energimarkederne.

Hvad betyder det for danske investorer?

For danske investorer er den fornyede uro relevant på flere niveauer. Stigende oliepriser kan smitte af på europæiske inflationstal og dermed på Den Europæiske Centralbanks rentekurs, hvilket har direkte betydning for både obligationsafkast og prisfastsættelsen af rentefølsomme aktier i C25-indekset.

Samtidig kan usikkerheden om Hormuz-strædet – som er en central transportvej for global olietransport – føre til øget volatilitet i energiselskaber og fragtvirksomheder. Investorer bør derfor holde øje med, om konflikten trapper yderligere op, eller om der igen kan etableres en holdbar våbenhvile mellem USA og Iran.

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Kilder: MarketWatch, Financialpost, Investors, Financial Times