Iran-krigen breder sig til Det Røde Hav og Det Kaspiske Hav trods pause i USA’s angreb

Trump har sat sine nattelige angreb på Iran på pause, men konflikten spreder sig nu til nye fronter og holder olie- og rentemarkederne i alarmberedskab.

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Konflikten mellem USA og Iran breder sig nu til flere fronter, selvom præsident Donald Trump har sat sine nattelige luftangreb på Iran på pause. Ifølge Financial Post har USA stoppet den næsten to uger lange serie af angreb, mens der samtidig foregår forhandlinger om Hormuzstrædet – en af verdens vigtigste olietransportruter.

Men pausen har ikke bragt ro på regionen. Ifølge CoinGape skal Trump have beordret stoppet i et forsøg på at deeskalere situationen efter flere dages intense angreb, men konflikten har i stedet fundet nye brændpunkter i Det Røde Hav og Det Kaspiske Hav.

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Saudi-Arabien svarer på Houthi-angreb

I Det Røde Hav har de iranskstøttede Houthi-oprørere i Yemen angrebet skibsfart, hvilket har fået Saudi-Arabien til at gå til modangreb mod Houthi-mål, skriver CNBC. Ifølge græske sikkerhedskilder, citeret af Reuters, har Saudi-Arabien opsnappet to ballistiske missiler affyret fra Yemen.

Financial Post beskriver situationen som en optrapning af sammenstød mellem Houthi-styrker og saudiske militærstyrker, der udspiller sig sideløbende med pausen i USA’s angreb på Iran. Udviklingen rejser samtidig spørgsmål om Trumps overordnede strategi i konflikten, da en pause i ét felttog ikke har forhindret optrapning på andre fronter.

Iran anklager Ukraine for angreb i Det Kaspiske Hav

Samtidig har Iran meldt om et angreb i Det Kaspiske Hav, hvor et fartøj angiveligt blev ramt af et ukrainsk angreb med en sømand som resultat. Det skriver Financial Times, der citerer Irans udenrigsministerium.

Teheran har i den forbindelse opfordret EU til at gribe ind for at forhindre, at konflikten spreder sig yderligere ud over Mellemøsten. Angrebet understreger, hvordan flere regionale og geopolitiske spændinger nu flettes sammen omkring Iran-krigen, hvor både Rusland-Ukraine-konflikten og de Iran-støttede militser i Mellemøsten indgår i et stadig mere komplekst billede.

Betydning for investorer: olie, inflation og renter

For danske investorer er udviklingen relevant af flere årsager. Konflikten holder olieprisen forhøjet, hvilket ifølge CoinGape allerede har skabt bekymring om inflation og øget sandsynligheden for en amerikansk rentestigning fra den amerikanske centralbank.

Bitcoin har ifølge samme kilde handlet nogenlunde fladt trods den stigende energipris, hvilket peger på, at kryptomarkedet foreløbig ikke har reageret kraftigt på konflikten – men risikoen for yderligere optrapning holder markederne på tæerne. Stigende oliepriser og udsigten til en strammere pengepolitik kan påvirke både renteniveauer og aktiemarkeder globalt, herunder danske C25-selskaber med eksponering mod energi, shipping og forsyningskæder gennem Mellemøsten.

At USA har sat sine angreb på pause, mens kampene fortsætter i Yemen og nu tilsyneladende også i Det Kaspiske Hav, illustrerer, hvor svært det er at afgrænse konsekvenserne af krigen til ét enkelt teater. For investorer betyder det, at usikkerheden om olie- og energipriser næppe forsvinder foreløbigt, uanset udviklingen i selve forhandlingerne om Hormuzstrædet.

Læs også: Houthi-angreb på saudisk olieinfrastruktur trækker oliepriser op mod 100 dollar

Kilder: Investing.com, Coingape, Financial Times, CNBC, Financialpost