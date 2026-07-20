Iran-krigen eskalerer niende nat: Olien over 90 dollar, aktiefutures flade

Brent-olien passerer 90 dollar, dollaren styrkes, og aktiefutures ligger fladt, mens USA og Iran fortsætter kampene niende nat i træk.

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Oliepriserne fortsatte fredag deres kraftige stigning, mens amerikanske og iranske styrker for niende nat i træk udvekslede angreb i det eskalerende Mellemøsten-konflikt. Brent-olien passerede 90 dollar pr. tønde, og investorernes nervøsitet holdt aktiefutures i USA nærmest fladt, skriver MarketWatch. Samtidig styrkede den amerikanske dollar sig mod øvrige valutaer, ifølge Economic Times.

Fredsforsøg brudt sammen

Et foreløbigt udkast til en aftale, der skulle bringe konflikten til ophør, er kollapset, efter USA og Iran ikke kunne finde fælles fodslag om kontrollen med Hormuzstrædet, fremgår det af The Guardians løbende dækning. Endnu en amerikansk soldat blev bekræftet dræbt, mens Israel advarede om, at nye iranske angreb var nært forestående, skriver Investing.com.

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Irans Revolutionsgarde skal ifølge flere kilder have rettet et ballistisk missilangreb mod amerikanske fly ved lufthavnen i Aqaba i Jordan. Samme styrke hævdede tidligere at have angrebet to olietankere, der forsøgte at passere den sydlige rute gennem Hormuzstrædet – en af verdens mest kritiske olietransportkorridorer.

Brent over 90 dollar – dollar og rentespekulationer i fokus

Brent-olien brød gennem 90 dollar-mærket, mens amerikanske styrker fortsatte deres niende sammenhængende nat med angreb mod iranske mål, oplyser CNBC. Prisstigningen kommer oven på en periode med allerede skrøbelig investortillid efter sidste uges markedsturbulens.

Ifølge Economic Times styrkede dollaren sig samtidig markant, mens geopolitisk usikkerhed og bekymringer om værdiansættelsen af halvlederaktier lagde en dæmper på den bredere markedsstemning. Flere Federal Reserve-medlemmer diskuterer angiveligt muligheden for renteforhøjelser for at imødegå inflationspres, der kan forstærkes af de stigende energipriser. Kryptovalutaer som bitcoin og ether holdt sig dog nogenlunde stabile med moderate stigninger i den tidlige handel.

Hvad betyder det for danske investorer?

En vedvarende oliepris over 90 dollar kan mærkes direkte af danske forbrugere ved pumpen og på varmeregningen, men den rammer også bredere i markedet. Højere energipriser lægger pres på selskaber med store transport- og produktionsomkostninger, mens energiselskaber typisk vil se stigende indtjening, hvis prisen holder sig oppe.

Den styrkede dollar har desuden betydning for danske investorer med eksponering mod amerikanske aktier eller obligationer, da valutakursudsving kan påvirke det reelle afkast i danske kroner. Samtidig kan tiltagende renteforventninger fra Federal Reserve få betydning for både obligationsmarkeder og risikofyldte aktiver globalt, herunder danske vækstaktier med høj værdiansættelse.

Situationen omkring Hormuzstrædet er særligt relevant at følge, da en stor del af verdens olietransport passerer gennem det snævre farvand. Yderligere eskalering eller egentlige lukninger af sejlruten kan sende oliepriserne endnu højere og forstærke den globale markedsuro, som investorer allerede kæmper med efter ugers turbulens.

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Kilder: MarketWatch, Economictimes, Investing.com, The Guardian, CNBC