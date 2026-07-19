Iran-krigens genoptagelse tester olie-markedets tyndslidte buffere

Fornyet krig mellem Iran og Israel og nye angreb på tankskibe i Hormuzstrædet øger risikoen for et pludseligt olieprisspike, advarer analytikere.

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Olieprisen har hidtil undgået det helt store chok i den første fase af krigen mellem Iran og Israel, men fornyede kampe rejser nu frygten for et pludseligt prisspring. Ifølge en analyse fra Financial Post er verdens oliemarkeder blevet slidt så tynde i deres beskyttelseslag, at de kan have svært ved at absorbere endnu et stød.

Det skyldes, at de traditionelle “stødpuder” i systemet – blandt andet reservekapacitet hos store producenter og lagerbeholdninger – i dag er markant mindre robuste end tidligere. Dermed er markedet mere sårbart over for forstyrrelser i en region, der står for en stor del af verdens olieforsyning.

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Angreb på tankskibe eskalerer i Hormuzstrædet

Samtidig rapporterer CNBC om øget usikkerhed for skibsfarten gennem det livsvigtige Hormuzstræde, hvor omkring en femtedel af verdens olie normalt transporteres. En administrerende direktør for et maritimt risikofirma betegner situationen som et “worst case scenario”, efter Iran har intensiveret angreb på skibe i området.

Konkret blev råolietankeren Al Bahyah tirsdag ramt i et angreb ud for Omans kyst. En besætningsperson blev dræbt, mens tre andre kom til skade, ifølge CNBC. Episoden føjer sig til en række hændelser, der har fået rederier og forsikringsselskaber til at revurdere risikoen ved at sejle gennem strædet.

Flere shippingselskaber overvejer nu længere og dyrere alternative ruter for at undgå de mest udsatte farvande, hvilket i sig selv lægger pres på fragtrater og leveringstider globalt.

Renter falder, mens olieprisen holder markederne i skak

Uroen kan allerede aflæses på de finansielle markeder. Ifølge Investing.com er globale obligationsrenter faldet, i takt med at investorer søger mod sikre havne som statsobligationer, mens den forhøjede oliepris samtidig lægger en dæmper på risikovilligheden i aktiemarkederne.

Kombinationen af faldende renter og stigende energipriser er en klassisk cocktail, som centralbanker holder tæt øje med, fordi den kan komplicere både vækstudsigter og inflationsbekæmpelse på samme tid.

Betydning for danske investorer

For danske investorer er situationen relevant af flere grunde. Højere oliepriser rammer typisk direkte igennem på benzin- og fyringsudgifter, men kan også presse inflationen op og dermed udskyde forventede rentelettelser fra centralbankerne.

Danmark har desuden en direkte eksponering via shippingsektoren, hvor store danske rederier har skibe, der sejler gennem netop de farvande, som nu er i fokus. Øget risiko for angreb kan betyde højere forsikringspræmier og forsinkelser, som i sidste ende kan påvirke fragtrater og dermed indtjeningen i den maritime sektor.

Analytikere vil i den kommende tid følge tæt med i, om Iran-krigen yderligere optrappes, og om flere angreb på tankskibe kan tvinge olieprisen op på et niveau, der for alvor mærkes i danske husholdningers og virksomheders økonomi.

Læs også: Iran optrapper i Hormuzstrædet: Tankskib angrebet, normal trafik rykker længere væk

Kilder: Financialpost, CNBC, Investing.com