Iran-krisen eskalerer: Olie stiger op til 7 pct., bitcoin dykker under 62.000 dollar

USA har nu angrebet Iran syv nætter i træk. Iran svarer igen mod amerikanske allierede i Golfen, og markederne reagerer med stigende oliepriser og faldende bitcoin.

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Konflikten mellem USA og Iran har taget en alvorlig drejning. Amerikanske styrker har nu angrebet mål i Iran syv nætter i træk, og Teheran svarer igen med angreb mod amerikanske allierede i Golfregionen. Det skriver BBC, som citerer kuwaitiske myndigheder for, at et kraft- og vandværk i landet er blevet ramt.

Eskaleringen har allerede sat aftryk på de finansielle markeder. Oliepriserne er ifølge Financial Times og Crypto Briefing steget mellem 3 og 7 procent, mens bitcoin er faldet til under 62.000 dollar, i takt med at investorer flygter fra risikofyldte aktiver.

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Iran rammer flere Golfstater

Ifølge det amerikanske militærs Centralkommando (CENTCOM), citeret af CNBC, har både Kuwait og Bahrain meldt om at have opsnappet iranske projektiler i de seneste angreb. Samtidig oplyser Financial Times, at Iran for første gang i flere måneder har angrebet mål i Saudi-Arabien direkte.

De gensidige angreb mellem Iran og amerikanske allierede undergraver ifølge Financial Times forsøgene på at genåbne Hormuzstrædet, der er en af verdens vigtigste transportveje for olie. En stor del af den globale olieeksport passerer gennem det snævre stræde, og enhver trussel mod skibsfarten der får typisk umiddelbar effekt på oliepriserne.

CENTCOM oplyser desuden, at USA opretholder en flådeblokade mod Iran, samtidig med at flere forstyrrelser i skibsfarten i regionen rapporteres, skriver CNBC.

Olie op, bitcoin ned

Markedsreaktionen har været umiddelbar og markant. Ifølge Crypto Briefing er oliepriserne steget mellem 3 og 7 procent på baggrund af de nyeste angreb mod Saudi-Arabien, mens bitcoin er dykket til under 62.000 dollar, da usikkerheden får investorer til at nedjustere risikoappetitten.

For danske investorer er udviklingen relevant på flere fronter. Stigende oliepriser kan presse inflationen op igen, hvilket vil kunne påvirke rentebeslutninger i både USA og Europa. Samtidig viser bitcoins reaktion, at kryptomarkedet fortsat er meget følsomt over for geopolitisk usikkerhed – en dynamik der har gentaget sig flere gange i takt med konflikten i Mellemøsten.

Aktiemarkederne generelt har historisk reageret negativt på optrapninger i regionen, særligt sektorer med eksponering mod energipriser og global handel. Investorer bør holde øje med, om konflikten spreder sig yderligere til flere lande i Golfregionen, hvilket kan forstærke både olieprisstigninger og markedsvolatilitet.

Ingen tegn på afslutning

MarketWatch bekræfter, at USA fortsatte med at gennemføre nye angreb mod Iran, mens de finansielle markeder holdt vejret op til fredagens lukning. Der er ifølge de foreliggende kilder ingen umiddelbare tegn på, at konflikten er ved at bevæge sig mod en løsning.

Investing.com beskriver situationen som en fornyet bølge af angreb mod flere Golfstater, hvilket understreger, at konflikten nu involverer flere aktører end blot USA og Iran direkte. Det øger risikoen for yderligere markedsuro, hvis flere lande i regionen bliver trukket ind i sammenstødene.

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Kilder: BBC, Investing.com, Cryptobriefing, Financial Times, CNBC