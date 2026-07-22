Iran og USA i optrappet konflikt om Hormuz-strædet – olieprisen i fokus

Kampe mellem USA og Iran om kontrollen med Hormuz-strædet trapper op. Goldman Sachs advarer om olie til 120 dollar, hvis strædet forbliver lukket.

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Konflikten mellem USA og Iran om kontrollen med det strategisk vigtige Hormuz-stræde er eskaleret markant den seneste uge. Ifølge officielle kilder har Iran intensiveret angreb rettet mod amerikanske flådefartøjer i det snævre farvand, som forbinder Den Persiske Golf med verdenshavene, skriver Crypto Briefing.

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Optrapningen har stået på i omkring ti dage, og kampen står nu i høj grad om kontrollen med Hormuz-strædet, hvorigennem en stor del af verdens olie- og gastransport passerer, fremgår det af Forbes’ dækning af den amerikanske udenrigsminister Marco Rubios udtalelser. Rubio understreger, at USA fortsat er “åben for diplomati”, selv om militæraktiviteten fortsætter.

Trump varsler angreb mod atomanlæg

Ifølge Financial Times har præsident Donald Trump lovet at angribe iranske atomanlæg, mens krigen i Mellemøsten fortsat trapper op. Det er en markant retorisk skærpelse, der understreger, hvor alvorligt situationen nu opfattes i Washington.

Samtidig beretter The Guardian, at USA har gennemført yderligere luftangreb mod Iran, mens Houthi-bevægelsen i Yemen har truet med at angribe tankskibe, der laster eller losser saudiarabisk olie i Det Røde Hav. Flere tankskibe med saudisk olie er ifølge avisen allerede blevet vendt om som følge af truslerne.

Goldman Sachs advarer om olie til 120 dollar

Det er ikke kun militærstrategisk, at situationen har betydning. Goldman Sachs vurderer ifølge Financial Times, at olieprisen kan stige til 120 dollar per tønde, hvis Hormuz-strædet forbliver “forstyrret”. Strædet er en af verdens vigtigste flaskehalse for olietransport, og enhver reel afbrydelse kan sende chokbølger gennem energimarkederne.

For danske investorer er det en udvikling, der bør følges tæt. En markant stigning i olieprisen vil kunne påvirke inflationsforventninger, renter og dermed også aktiemarkedet bredt – herunder danske selskaber med eksponering mod shipping, energi og logistik. Mærsk, som transporterer store mængder gods gennem regionen, er blandt de danske aktier, der historisk har reageret på uro i netop dette farvand.

Betting-markeder priser risiko for invasion

Ifølge Crypto Briefing prisfastsætter finansielle forudsigelsesmarkeder for tiden en sandsynlighed på 27,5 procent for, at USA invaderer Iran inden 2027. Selv om sådanne markedsindikatorer ikke er en garanti for et bestemt udfald, afspejler tallet den øgede usikkerhed, som konflikten skaber blandt investorer og analytikere.

Kombinationen af militær eskalering, trusler mod tankskibsfarten og advarsler fra store investeringsbanker som Goldman Sachs peger på, at risikopræmien i olieprisen næppe forsvinder foreløbig. Skulle Hormuz-strædet blive reelt lukket eller alvorligt begrænset, vil det kunne udløse betydelig volatilitet på både energi- og aktiemarkederne globalt – med afsmittende effekt på danske porteføljer og pensionsopsparinger med eksponering mod olie, shipping og globale aktier.

Situationen udvikler sig fortsat, og både Rubios diplomatiske signaler og Trumps militære trusler tyder på, at der endnu ikke er fundet en løsning, der kan afblæse konflikten om kontrollen med et af verdens vigtigste søfartsstrøg.

Kilder: Cryptobriefing, The Guardian, Financial Times, Forbes