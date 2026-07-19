Iran optrapper i Hormuzstrædet: Tankskib angrebet, normal trafik rykker længere væk

Et dødeligt angreb på en olietanker og stigende Iran-spænding får analytikere til at nedjustere odds for normal skibstrafik gennem Hormuzstrædet i år.

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Risikoen for forstyrrelser i skibstrafikken gennem Hormuzstrædet stiger igen. Et konkret angreb på en olietanker ud for Omans kyst har kostet et besætningsmedlem livet og efterladt tre andre sårede, og markedsanalytikere nedjusterer nu deres forventninger til, hvornår trafikken gennem det strategisk vigtige stræde kan vende tilbage til normale niveauer.

Angreb på tankskib skærper risikobilledet

Ifølge CNBC blev råolietankeren Al Bahyah angrebet ud for Omans kyst, hvilket resulterede i ét dødsfald og flere tilskadekomne blandt besætningen. En administrerende direktør for et maritimt risikoselskab betegner situationen som et “worst case scenario” for tankskibstrafikken i regionen, citeret af CNBC.

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Angrebet er blot det seneste i en række hændelser, der har fået rederier og forsikringsselskaber til at revurdere risikoen ved at sejle gennem strædet, som dagligt passeres af en betydelig del af verdens olie- og gastransport.

Oddsene for normal trafik falder fortsat

Markedsdeltagere, der forsøger at prisfastsætte sandsynligheden for, at skibstrafikken gennem Hormuzstrædet vender tilbage til det normale niveau i løbet af året, justerer løbende deres estimater nedad i takt med de gentagne angreb og den generelle optrapning i regionen, fremgår det af analyser fra Seeking Alpha.

Ifølge tysk-baserede DW rækker Irans trussel dog videre end blot selve strædet. Golfstaternes olie- og gasproducenter kigger nu i stigende grad på alternative transportruter, herunder rørledninger, der oprindeligt blev anlagt for at kunne omgå Hormuzstrædet i tilfælde af netop en sådan krise. Spørgsmålet er ifølge DW, om Iran også vil rette sin opmærksomhed mod disse alternative ruter, hvilket i så fald ville underminere hele formålet med at have en backup-løsning.

Global brændstofkrise og konsekvenser for investorer

The Economist peger på, at den amerikanske håndtering af situationen omkring Hormuzstrædet forværrer en global brændstofkrise, hvor stigende oliepriser kun er en del af problemet. Usikkerheden om, hvorvidt olie- og gastransporten kan opretholdes uden afbrydelser, skaber i sig selv en risikopræmie, der presser priserne op uafhængigt af det faktiske udbud.

For danske investorer er udviklingen relevant på flere fronter. Højere oliepriser slår typisk igennem på inflationsforventningerne og dermed på rentepolitikken, hvilket kan påvirke både obligationsmarkedet og aktier i energisektoren. Selskaber med eksponering mod tankskibsfart, forsikring af søtransport eller olie- og gasproduktion kan opleve store kursudsving, mens forbrugstunge sektorer risikerer at blive ramt af stigende transport- og energiomkostninger.

Cirka en femtedel af verdens olieforbrug transporteres normalt gennem Hormuzstrædet, og selv mindre forstyrrelser kan derfor have en uforholdsmæssigt stor effekt på de globale energipriser. Fortsætter angrebene på tankskibe, og udvides konflikten til også at ramme alternative rørledninger, kan det ifølge de tilgængelige analyser betyde en længerevarende periode med forhøjet risikopræmie på olie og gas – noget der historisk har haft direkte betydning for både C25-selskaber med energieksponering og den bredere danske forbrugerøkonomi.

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Kilder: Seeking Alpha, Dw, CNBC, Economist