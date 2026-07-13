Iran spiller højt spil om Hormuz-strædet – gambler på at Trump bøjer sig først

Teheran satser på, at USA vil vige i konflikten om Hormuz-strædet. Analytikere advarer om, at strategien kan slå tilbage og ryste energimarkederne.

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Iran har lagt sig fast på en højrisikostrategi over for USA: Teheran vurderer, at Washington og præsident Donald Trump vil vige først, hvis konflikten om Hormuz-strædet trækkes ud. Det skriver Financial Times, som beskriver, hvordan den iranske ledelse spiller et politisk pokerspil med et af verdens vigtigste energitransportknudepunkter som gidsel.

Hormuz-strædet, hvor omkring en femtedel af verdens olieforbrug passerer dagligt, er igen i centrum for en optrapning mellem USA og Iran. Ifølge Financial Times regner iranske beslutningstagere med, at truslen om afbrudt skibstrafik og stigende energipriser vil lægge et politisk pres på den amerikanske regering, som til sidst tvinger Washington til at trække sig fra konfrontationen.

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Et våben med to skarpe kanter

Den tyske mediegruppe DW peger i sin dækning af samme konflikt på, at Irans seneste angreb har vist landets evne til hurtigt at forstyrre skibsfart og energimarkeder samt trække de olierige nabolande i Golfen ind i sagen. Men spørgsmålet er, om Teherans højrisikostrategi reelt giver landet den forhandlingsstyrke, det tror, eller om den kan slå tilbage.

Ifølge DW er der en reel risiko for, at Irans forsøg på at bruge Hormuz-strædet som løftestang mod Washington i stedet fører til yderligere isolation af landet og en mere fastlåst konfrontation, hvor ingen af parterne kan tillade sig at fremstå svage. Strategien afhænger af, at USA vurderer de økonomiske og politiske omkostninger ved en fortsat blokade som højere end omkostningerne ved at give indrømmelser – en kalkule, som ifølge analysen langt fra er sikker.

Hvorfor det betyder noget for danske investorer

For danske investorer er sagen mere end geopolitisk drama på afstand. En længerevarende spærring eller blot øget usikkerhed om Hormuz-strædet kan sende oliepriserne yderligere op, hvilket typisk smitter af på inflation, renteforventninger og dermed også de globale aktiemarkeder, herunder C25-indekset.

Danske selskaber med tung eksponering mod global søfragt og energilogistik følger situationen tæt, ligesom institutionelle investorer holder øje med, om konflikten udvikler sig til en mere permanent risikopræmie i oliepriserne. Historisk har markederne reageret prompte på selv delvise afbrydelser af trafikken gennem strædet, fordi alternative transportruter for olie fra Golfen er både dyrere og langsommere.

Samtidig kan en fortsat konfrontation øge presset på centralbankerne, hvis højere energipriser fastholder inflationen over målsætningerne. Det kan i sidste ende forsinke rentelettelser, som mange investorer ellers har indregnet i deres forventninger til 2026.

Ingen af parterne har tydeligvis overtaget

Både Financial Times og DW peger på, at konflikten befinder sig i en fase, hvor ingen af parterne endnu har et klart overtag. Iran satser på, at den økonomiske smerte ved højere oliepriser og forstyrret skibstrafik i sidste ende vil tvinge Trump-administrationen til at trække sig tilbage fra sin nuværende linje.

Men som DW’s analyse understreger, er det langt fra givet, at et sådant pres reelt vil føre til amerikanske indrømmelser. I stedet kan strategien resultere i en fastlåst og forlænget konfrontation, hvor Iran risikerer at blive den part, der i sidste ende betaler den højeste pris – både økonomisk og diplomatisk.

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Kilder: Financial Times, Dw