Iran suspenderer våbenhvile med USA – nye angreb sender oliepriserne op

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Iran har meldt ud, at landet suspenderer sine forpligtelser under den skrøbelige våbenhvile med USA. Udmeldingen kommer i kølvandet på en ny bølge af amerikanske angreb mod mål i Iran, og den markerer en yderligere optrapning af den konflikt, der i flere uger har præget de globale finansmarkeder.

Ifølge flere internationale nyhedsbureauer fastholder amerikanske styrker angrebene på trods af, at Teheran har truet med at udløse det, som iranske embedsmænd selv kalder en “fuldskala-krig” i Mellemøsten. Reaktionen på markederne udeblev ikke: Oliepriserne steg mærkbart, mens investorer atter søgte mod mere sikre aktiver.

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Fra våbenhvile til fornyet konflikt

Den nu suspenderede våbenhvile mellem Iran og USA har i en periode dæmpet den mest akutte usikkerhed omkring Hormuz-strædet, en af verdens vigtigste transportkorridorer for olie. Med Irans udmelding om, at landet ikke længere anser sig bundet af aftalens vilkår, vender frygten for forsyningsforstyrrelser tilbage til oliemarkedet.

Amerikanske styrker har ifølge internationale medier fortsat angrebene mod iranske mål helt frem til fredag, hvor nye strejker blev iværksat kort før lukketid på de amerikanske børser. Det skete, selv om Teheran offentligt havde advaret om konsekvenserne af yderligere amerikansk militær aktivitet i regionen.

Oliepriserne reagerer på ny eskalering

Nyheden om den suspenderede våbenhvile faldt sammen med et hop i oliepriserne, hvilket typisk sker, når investorer frygter afbrydelser i forsyningen fra Mellemøsten. Trafikken gennem Hormuz-strædet, hvorigennem en betydelig del af verdens olie transporteres, har allerede været under pres i takt med konfliktens optrapning.

For danske investorer er situationen relevant af flere grunde. Højere oliepriser kan presse inflationen og dermed rentepolitikken både i USA og Europa, mens energiaktier ofte reagerer positivt på geopolitisk uro af denne karakter. Omvendt kan bredere aktiemarkeder, herunder det danske C25-indeks, komme under pres, hvis usikkerheden breder sig til globale forsyningskæder og transportomkostninger.

Hvad investorer bør holde øje med

Markedsanalytikere peger typisk på tre nøgleindikatorer i situationer som denne: udviklingen i oliepriserne, bevægelser i den amerikanske dollar som sikker havn, og eventuelle udmeldinger fra centralbanker om, hvordan de vurderer de økonomiske konsekvenser af konflikten. Alle tre faktorer kan påvirke danske pensionsopsparinger og investeringsporteføljer via globale fonde med eksponering mod energi- og råvaresektoren.

Situationen er fortsat under udvikling, og det er endnu uklart, hvordan både Iran og USA vil håndtere den fornyede konflikt i de kommende dage. Historisk har lignende eskaleringer i regionen kunnet føre til kortvarige, men kraftige udsving i både olie- og aktiemarkederne, indtil en ny form for stabilitet – midlertidig eller varig – er blevet etableret.

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Kilder: Seeking Alpha, Coingape, MarketWatch