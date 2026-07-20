Irans revolutionsgarde hævder at have stoppet tankskibe i Hormuzstrædet – USA afviser

IRGC siger to olietankere blev ramt af miner i Hormuzstrædet. Det amerikanske CENTCOM afviser påstanden, mens olie og dollar reagerer på optrapningen.

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Irans revolutionsgarde, IRGC, hævder at have ramt to olietankere med miner, mens skibene forsøgte at passere den sydlige rute gennem Hormuzstrædet. Det amerikanske militærkommando CENTCOM afviser dog påstanden, og der er indtil videre ikke uafhængig bekræftelse af, at angrebet faktisk har fundet sted.

Meldingen kommer i en periode, hvor konflikten mellem USA og Iran er optrappet markant. Ifølge The Guardian er en foreløbig aftale, der skulle have afsluttet krigen, brudt sammen, netop som de to parter kæmper om at bryde dødvandet omkring kontrollen af Hormuzstrædet. Samtidig er endnu en amerikansk soldat bekræftet dræbt, og Israel har advaret om, at Teherans angreb kommer tættere på israelsk territorium.

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Et af verdens vigtigste olie-flaskehalse under pres

Hormuzstrædet er en af klodens mest kritiske transportkorridorer for energi. Store dele af verdens råolie og flydende naturgas passerer gennem det smalle sund mellem Iran og Den Arabiske Halvø, og selv ubekræftede rapporter om angreb på skibe i området kan sende energipriserne op, fordi markedet indpriser risikoen for reelle forsyningsafbrydelser.

Det er da også, hvad der er sket i kølvandet på IRGC’s udmelding. Ifølge The Guardian har revolutionsgarden desuden meldt, at den har ramt amerikanske fly ved Aqaba-flyvepladsen i Jordan med ballistiske missiler – endnu et tegn på, at konflikten breder sig geografisk ud over selve Hormuzstrædet.

Dollar og oliepriser reagerer på optrapningen

Markedsreaktionen har ladet vente kort på sig. Ifølge finansmediet Economic Times er dollaren blevet styrket mod globale valutaer i takt med, at Mellemøsten-konflikten er intensiveret, mens Brent-olien har passeret 90 dollar pr. tønde. Investortilliden er ifølge samme kilde fortsat skrøbelig efter sidste uges markedsuro, og de geopolitiske spændinger lægger sig oven på allerede eksisterende bekymringer om værdisætningen af halvlederaktier.

Samtidig er der ifølge Economic Times debat blandt centralbankfolk i Federal Reserve om, hvorvidt renten skal hæves for at holde inflationen i tjek – en debat, som en yderligere oliepris-stigning som følge af Hormuz-eskaleringen kan gøre mere presserende. Kryptovalutaer som bitcoin og ether har til gengæld reageret afdæmpet og noteret moderate stigninger i den tidlige handel, hvilket peger på, at usikkerheden endnu ikke har udløst en bredere flugt fra risikofyldte aktiver.

Hvorfor det betyder noget for danske investorer

For danske investorer er situationen relevant på flere fronter. En vedvarende risikopræmie på olie kan smitte af på transportomkostninger og inflation i Europa, mens en styrket dollar typisk lægger pres på europæiske eksportvirksomheder og selskaber med dollarbaserede indtægter eller gæld. Samtidig kan usikkerheden om Fed’s rentekurs få betydning for både obligationsmarkeder og de mere rentefølsomme dele af det danske aktiemarked.

Det er værd at bemærke, at hverken IRGC’s påstand om minede tankere eller omfanget af skaderne er blevet bekræftet af en uafhængig part. Historisk har lignende meldinger om angreb i Hormuzstrædet ofte vist sig svære at verificere i realtid, men selv uafklarede rapporter kan alene skabe volatilitet i olie- og valutamarkederne, indtil et klarere billede tegner sig.

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Kilder: Cryptobriefing, The Guardian, Economictimes