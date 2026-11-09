ISS A/S og Genmab trak C25 op mandag

C25-indekset lukkede mandag den 9. november i 2.025,43, en stigning på 0,82 pct. i forhold til dagen før. Siden nytår er indekset oppe 11,04 pct.

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56 danske aktier endte i plus og 34 i minus, når man ser på de 100, vi har kurser på.

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C25-aktierne der bevægede sig mest

ISS A/S steg mest med 4,11 pct. til 309,20 kr. Coloplast faldt mest med 2,26 pct. til 496,70 kr.

Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde Grønlandsbanken (+3,99 pct.), SJF Bank A/S (+3,92 pct.), Schouw & Co. (+3,01 pct.); størst fald havde cBrain (-6,36 pct.), Roblon (-2,58 pct.), Netcompany Group A/S (-0,68 pct.).

Mest handlede aktier

Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 1,1 mia. kr. (4.097.032 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.

Andre indeks mandag

Indeks Lukkede i I dag I år C25 2.025,43 +0,82 % +11,04 % OMXS30 3.295,85 +0,86 % +14,32 % DAX 26.071,71 +0,97 % +6,46 % Euro Stoxx 50 6.242,98 +1,17 % +7,80 %

Ledelsens handler mandag

Kl. Selskab Person Handel Beløb 15.14 Swiss Properties Invest A/S Swiss Property Ventures AG, nærtstående til CFO og CEO i datterselskab Køb 419.000 kr. 09.22 NORDEN A/S Motortramp, nærtstående til bestyrelsesmedlem Salg 844.000 kr. 08.35 Trifork Group AG Jørn Larsen, administrerende direktør (CEO) Køb 392.000 kr. 15.14 Swiss Properties Invest A/S Swiss Property Ventures AG, nærtstående til CFO og CEO i datterselskab Køb 1,0 mio. kr. 15.14 Swiss Properties Invest A/S Swiss Property Ventures AG, nærtstående til CFO og CEO i datterselskab Køb 106.000 kr.

Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.

Kalenderen tirsdag

Regnskab mandag kom fra NTG Nordic Transport Group.

Ifølge finanskalenderen ventes regnskab tirsdag fra H+H International, SJF Bank A/S. Datoer kan flytte sig.

Se hele finanskalenderen.

Kronen, olien og guldet

En dollar kostede 6,6785 kr. (-0,46 pct.). En euro kostede 7,4753 kr. (-0,03 pct.). 100 svenske kroner kostede 68,00 kr. 100 norske kroner kostede 70,97 kr.

Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 97,02 dollar pr. tønde (+0,58 pct.), guld 4.055,72 dollar pr. troy ounce (-0,25 pct.), sølv 51,63 dollar pr. troy ounce (-0,51 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.

Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning mandag den 9. november. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.