ISS A/S steg 2,68 pct. på en tirsdag, hvor C25 lukkede op 0,43 pct.

Ved lukketid tirsdag den 13. oktober stod C25 i 1.845,12. Det er 0,43 pct. højere end ved forrige lukning. Siden nytår er indekset oppe 1,15 pct.

PRO

Se insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.

Opret gratis bruger →

47 danske aktier endte i plus og 43 i minus, når man ser på de 99, vi har kurser på.

ANNONCE · SAXO Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter Gå til Saxo →

C25-aktierne der bevægede sig mest

ISS A/S steg mest med 2,68 pct. til 298,60 kr. Ørsted faldt mest med 1,54 pct. til 131,40 kr.

Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde Parken Sport & Entertainment (+16,10 pct.), NTG Nordic Transport Group (+2,57 pct.), Boozt (+2,17 pct.); størst fald havde GreenMobility (-6,01 pct.), Bang & Olufsen (-0,80 pct.), ALK-Abelló A/S (-0,61 pct.).

Hvor pengene blev handlet

Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 1,0 mia. kr. (3.911.485 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.

Norden og Europa

Indeks Lukkede i I dag I år C25 1.845,12 +0,43 % +1,15 % OMXS30 3.278,53 +0,27 % +13,72 % DAX 25.291,94 +0,06 % +3,27 % Euro Stoxx 50 6.177,90 -0,38 % +6,67 %

Insiderhandler i tirsdagens meddelelser

Kl. Selskab Person Handel Beløb 16.51 Danske Bank A/S APMH Invest A/S, nærtstående til næstformand for bestyrelsen Martin Nørkjær Larsen Salg 15,2 mio. kr. 10.01 NORDEN A/S Motortramp, nærtstående til bestyrelsesmedlem Salg 1,1 mio. kr.

Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.

Valutakurser og råvarepriser

En dollar kostede 6,6742 kr. (-0,40 pct.). En euro kostede 7,4752 kr. (+0,01 pct.). 100 svenske kroner kostede 66,96 kr. 100 norske kroner kostede 70,03 kr.

Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 102,88 dollar pr. tønde (+0,31 pct.), guld 4.170,89 dollar pr. troy ounce (-0,47 pct.), sølv 60,25 dollar pr. troy ounce (-1,13 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.

Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning tirsdag den 13. oktober. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.