Italien suspenderer Schengen-aftale med Spanien efter migrantkrise i Ceuta

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Italien har midlertidigt suspenderet Schengen-samarbejdet med Spanien, efter at omkring 60.000 migranter ifølge spanske myndigheder er ankommet til den nordafrikanske eksklave Ceuta. Beslutningen rammer rejsende mellem de to lande, både med fly og båd, og markerer en betydelig optrapning af spændingerne mellem EU-lande om håndteringen af migrationskrisen.

Det skriver The Guardian, mens BBC bekræfter, at den italienske suspension følger efter kraftig kritik fra Italiens premierminister Giorgia Meloni, som har kaldt scenerne i Ceuta for “chokerende”. Situationen har udviklet sig til en af de mest alvorlige migrationsrelaterede konflikter mellem to EU-medlemslande i nyere tid.

Annonce · Saxo Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Sánchez besøger Ceuta og kritiserer EU-partnere

Den spanske premierminister Pedro Sánchez har rejst til Ceuta sammen med indenrigsminister Fernando Grande-Marlaska. Han besøgte først grænseovergangen ved Tarajal, hvor han talte med lokale myndigheder samt grænse- og politimyndigheder, inden han fortsatte drøftelser med de øvrige embedsmænd om situationen på stedet.

Ifølge Financial Times har Sánchez efterfølgende rettet skarp kritik mod flere EU-landes reaktion på krisen og kaldt den utilstrækkelig. Han har samtidig opfordret til, at EU’s indenrigsministre indkaldes til et hastemøde for at koordinere en fælles europæisk respons på situationen i Ceuta.

BBC beskriver, hvordan Spanien har anklaget dele af EU for en “selvisk” tilgang til krisen, hvilket understreger de dybe uenigheder mellem medlemslandene om, hvordan ansvaret for migranter, der ankommer via Spaniens ydre grænser, bør fordeles.

Fysiske barrierer sat op efter uro ved grænsen

Ifølge Investing.com har spanske myndigheder efterfølgende opsat en flydende barriere i farvandet omkring Ceuta, efter at situationen ved grænsen faldt til ro natten forinden. Tiltaget kommer, efter at store menneskemængder tidligere har forsøgt at krydse grænsen ved både land og vand, hvilket har lagt et enormt pres på de lokale myndigheder og infrastruktur i eksklaven.

De fysiske foranstaltninger skal ses som et forsøg fra Spanien på at genskabe kontrol over grænseovergangen, mens den diplomatiske uenighed med Italien og andre EU-lande fortsat er uløst.

Betydning for EU’s fri bevægelighed og markederne

Selvom migrationskrisen i Ceuta primært er en politisk og humanitær sag, kan konsekvenserne række ind i den økonomiske sfære. En suspension af Schengen-aftalen mellem to store EU-økonomier som Italien og Spanien rejser spørgsmål om, hvor skrøbeligt det europæiske indre marked og den fri bevægelighed reelt er, når medlemslande vælger ensidige tiltag i en krisesituation.

For investorer med eksponering mod europæisk turisme, transport og grænsehandel kan længerevarende grænsekontroller mellem større EU-lande betyde forsinkelser og øgede omkostninger. Sagen understreger samtidig, hvor sårbart EU-samarbejdet fortsat er over for pludselige migrationsbølger, hvilket historisk har haft politisk afsmitning på både valutamarkeder og investorsentiment i eurozonen.

Om Italiens Schengen-suspension bliver kortvarig eller udvikler sig til en mere langvarig konflikt, afhænger nu i høj grad af, om Sánchez’ opfordring til et fælles ministermøde fører til en koordineret EU-løsning på krisen i Ceuta.

Kilder: The Guardian, BBC, Financial Times, Investing.com