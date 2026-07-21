Jamie Dimon: Jeg ville ikke købe S&P 500 eller obligationer nu

JPMorgan-chef Jamie Dimon advarer om, at markedet undervurderer risici som krige og tariffer – og ville ikke selv købe aktier eller lange obligationer ved nuværende priser.

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JPMorgan Chase-topchef Jamie Dimon slår nu fast, at han ikke selv ville investere i det amerikanske aktiemarked eller i lange statsobligationer ved de nuværende prisniveauer. Udmeldingen kommer, mens investorer generelt har vist stor vilje til at se bort fra krige, handelstariffer og andre chok i den globale økonomi.

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Dimons kommentarer står i skarp kontrast til den optimisme, der har præget markederne på trods af en række geopolitiske og økonomiske forstyrrelser. Han mener, at investorer i vidt omfang undervurderer de risici, der lige nu ligger i systemet – både i forhold til aktier som S&P 500-indekset og i forhold til amerikanske statsobligationer.

En markant advarsel fra bankverdenens tungeste stemme

Som chef for USA’s største bank er Jamie Dimon en af de mest indflydelsesrige stemmer i den finansielle verden, og hans udtalelser vejer derfor tungt hos investorer verden over. Når han direkte siger, at han ikke ville placere kapital i aktier eller lange obligationer på nuværende niveau, er det et signal, der sjældent kommer fra en bankchef i hans position.

Ifølge Dimon har markedet i praksis “shruget af” en række begivenheder, der normalt ville udløse større nervøsitet – herunder krigshandlinger, tariffer og andre eksterne chok. Den vedholdende fremgang i aktiekurserne på trods af disse forhold er efter hans vurdering et tegn på, at investorerne har vænnet sig til at ignorere risiko snarere end reelt at have prissat den korrekt.

Hvorfor det er relevant for danske investorer

Selv om Dimons kommentarer primært handler om det amerikanske marked, har de betydning langt uden for USA’s grænser. S&P 500 er en af verdens mest fulgte benchmark-indeks, og bevægelser i amerikanske aktier og obligationsrenter smitter ofte direkte af på europæiske markeder, herunder danske aktier på C25-indekset og de renter, danske investorer ser på deres obligationsbeholdninger.

Når en central figur som Dimon signalerer skepsis over for både aktier og lange obligationer samtidig, er det et signal om, at han ikke ser en klar “sikker havn” i de traditionelle aktivklasser lige nu. For danske investorer, der ofte har eksponering mod amerikanske aktier via globale indeksfonde eller pensionsopsparinger, er det derfor et forhold, der bør indgå i overvejelserne om risikospredning og porteføljesammensætning.

Kontrasten mellem markedsstemning og reel risiko

Det centrale i Dimons pointe er kløften mellem, hvordan markedet reagerer, og hvordan risikoen reelt udvikler sig. Investorer har de seneste år vist en betydelig modstandskraft mod dårlige nyheder – aktiemarkederne har generelt kunnet absorbere geopolitisk uro og handelsspændinger uden de store, varige kursfald, man historisk kunne forvente.

Dimons budskab er, at denne modstandskraft ikke nødvendigvis er et udtryk for, at risikoen er blevet mindre – men snarere at markedet er blevet mindre opmærksomt på den. Det er en klassisk advarsel om, at når alle forventer, at ting går godt, kan selv relativt begrænsede negative overraskelser udløse store bevægelser, fordi priserne allerede har indregnet et optimistisk scenarie.

Hvad investorer bør holde øje med

For private investorer er Dimons kommentarer en påmindelse om, at markedsstemning og fundamentale risici ikke altid følger samme kurve. Selv om aktiemarkederne fortsat kan stige på kort sigt, opfordrer udmeldingen indirekte til større forsigtighed og en vurdering af, hvor meget risiko den enkelte portefølje reelt indeholder – både i aktier og i obligationer med lang løbetid.

Det er værd at bemærke, at Dimons skepsis ikke er en konkret prognose om et forestående krak, men snarere et signal om, at han finder de nuværende prisniveauer for høje set i forhold til den risiko, han vurderer, at markedet står over for. For danske investorer kan det være en anledning til at genoverveje, hvor stor en andel af opsparingen der er allokeret til aktier og lange renteprodukter i den kommende periode.

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Kilder: Beincrypto, CNBC