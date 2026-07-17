Japans balance-opstramning følger Kevin Warshs opskrift – kan ramme globale aktiver

Bank of Japans reduktion af balancen minder om Kevin Warshs plan for USA. Strategien kan stramme global likviditet og ramme carry trades og risikoaktiver.

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Bank of Japan har i praksis testet en pengepolitisk strategi, som minder påfaldende meget om det, den amerikanske Fed-kandidat Kevin Warsh længe har foreslået for USA: At stramme pengepolitikken ved at reducere centralbankens balance i stedet for at hæve renten aggressivt. Det skriver Crypto Briefing og MarketWatch, som begge peger på, at den japanske model kan fungere som en slags forsøgsopstilling for, hvad der kunne ske, hvis Warsh en dag får indflydelse på amerikansk pengepolitik.

For investorer er sagen relevant, fordi Japans centralbank i mange år har været en af verdens mest ekspansive – og fordi ændringer i BOJ’s balance historisk har haft direkte konsekvenser for globale finansmarkeder via den såkaldte yen-carry trade.

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Balance frem for rente

Kevin Warsh, tidligere medlem af Federal Reserves bestyrelse og ofte nævnt som mulig kommende Fed-formand, har argumenteret for, at centralbanker bør stole mindre på rentestigninger og i stedet aktivt skære ned på deres opsvulmede balancer som primært våben mod inflation og overdreven risikotagning i markederne.

Ifølge MarketWatch har Japan reelt afprøvet netop denne tilgang: I stedet for at hæve renten markant har Bank of Japan gradvist reduceret sin balance, som er blevet opbygget gennem årtiers ultra-lempelig pengepolitik og massive obligationsopkøb.

Effekten har ifølge samme kilde været blandet – balancereduktionen har strammet de finansielle forhold, men uden den samme direkte og forudsigelige virkning, som en klassisk rentestigning normalt har.

Risiko for globale carry trades

Crypto Briefing peger på, at en fortsat reduktion af BOJ’s balance kan stramme den globale likviditet mærkbart. Japan har i årevis været en central finansieringskilde for internationale investorer, der låner billigt i yen for at placere pengene i højere-afkast aktiver andre steder – den såkaldte carry trade.

Hvis japansk likviditet strammes yderligere, kan det ifølge kilden gøre det dyrere og mere risikabelt at opretholde disse positioner, hvilket historisk har udløst pludselige udsalg i risikoaktiver – fra aktier til kryptovaluta – når carry trades afvikles hurtigt.

Netop denne dynamik gør den japanske erfaring interessant som et signal om, hvad markederne kan forvente, hvis en lignende balance-fokuseret strategi bliver taget i brug i USA.

Betydning for danske investorer

For danske porteføljer med eksponering mod globale aktier, obligationer eller kryptovaluta er sagen relevant, fordi strammere global likviditet typisk rammer bredt – uanset om man investerer via en dansk investeringsforening, direkte i amerikanske aktier eller i digitale aktiver.

Skulle Kevin Warsh få reel indflydelse på amerikansk pengepolitik, og skulle Fed vælge en lignende balance-reduktionsstrategi som Japan, kan det ifølge de to kilder betyde en mere uforudsigelig stramning af de finansielle forhold end ved traditionelle rentestigninger – noget der historisk har skabt øget volatilitet på tværs af aktivklasser, herunder de mere rentefølsomme dele af markedet som teknologiaktier og kryptovaluta.

Investorer bør derfor holde øje med både japanske og amerikanske centralbankmeldinger i den kommende tid, da en ændring i strategi kan komme med kortere varsel end klassiske rentebeslutninger.

Kilder: Cryptobriefing, MarketWatch