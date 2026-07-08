Japans stigende obligationsrenter kan afgøre bitcoins næste kurstræk

Rekordhøje japanske statsobligationsrenter kan strømme likviditet ud af risikoaktiver som bitcoin, mens ETF-udstrømninger presser kryptomarkedet yderligere.

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Stigende renter på japanske statsobligationer kan blive den næste store trussel mod bitcoinkursen. Det skriver kryptomediet AMBCrypto, som peger på, at rekordhøje japanske renter risikerer at dræne global likviditet – og dermed ramme risikofyldte aktiver som bitcoin hårdt, netop som kryptomarkedet allerede er presset af massive udstrømninger fra børsnoterede bitcoin-fonde.

Ifølge AMBCrypto er både den 10-årige og den 20-årige japanske statsobligationsrente steget til det højeste niveau i 30 år. Den 10-årige rente er ifølge mediet steget med 137 basispoint over det seneste år, heraf 9,1 basispoint alene i de seneste fire uger. Det er en markant og accelererende bevægelse, som ifølge AMBCrypto sender bølger gennem hele det globale finansielle system.

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Japan mobiliserer enorme summer – og BoJ trækker sig som køber

Baggrunden for rentestigningen er ifølge AMBCrypto, at Japan planlægger at mobilisere over 370 billioner yen i offentlige og private investeringer frem mod regnskabsåret 2040. Det kan betyde et markant øget udbud af statsobligationer i de kommende år, samtidig med at Bank of Japan har reduceret sin beholdning af japanske statsobligationer (JGB’er).

Det skaber ifølge mediet et klassisk udbud-efterspørgsel-problem: Flere obligationer skal finde nye købere, netop som markedets historisk største køber, centralbanken selv, trækker sig tilbage. Konsekvensen kan blive endnu højere renter, hvilket får betydning langt uden for Japans grænser.

Japan har i årevis fungeret som en billig finansieringskilde for globale investorer gennem den såkaldte “carry trade”, hvor kapital lånes billigt i yen og investeres i højere afkastende aktiver andre steder i verden. Hvis de japanske renter fortsætter med at stige, kan denne strøm af billig kapital begynde at vende hjem til Japan for at søge bedre afkast der. Det vil reelt trække likviditet ud af globale risikomarkeder – herunder kryptovaluta.

ETF-udstrømninger presser bitcoin – selskaber holder fast

Bitcoin er allerede under pres efter et stort fald fra rekordniveauet på 126.000 dollar. Ifølge AMBCrypto har amerikanske spot-bitcoin-ETF’er set nettoudstrømninger på over 5 milliarder dollar frem til slutningen af juni, hvilket viser, at den institutionelle efterspørgsel er aftaget i takt med det højere renteniveau globalt.

Modsat ETF-investorerne fortsætter selskabers kryptobeholdninger med at vokse. Ifølge mediet ejer børsnoterede selskaber tilsammen over 1,26 millioner bitcoin, hvilket giver en vis understøttelse af kursen, mens ETF-investorerne trækker sig. Det centrale spørgsmål er ifølge AMBCrypto, om denne selskabsopkøb kan opveje udstrømningerne fra ETF’erne, hvis de japanske renter fortsætter opad, og risikoappetitten falder yderligere.

For danske investorer, der har eksponering mod bitcoin gennem certifikater, ETF’er eller direkte beholdninger, er sammenhængen mellem globale renteforhold og kryptomarkedet vigtig at holde øje med. Stiger de japanske renter markant, kan det ifølge samme logik smitte af på både aktie- og kryptomarkeder verden over, herunder på danske vækstaktier med høj risikoprofil.

Bitcoin skal bryde ud af et snævert niveau

På tidspunktet for AMBCryptos analyse handlede bitcoin nær 63.870 dollar, og den månedlige kurve var op omkring 9 procent efter flere måneders pres. Det peger på en vis lettelse i markedet, men ifølge mediet er en egentlig genopretning langt fra sikker endnu.

Det centrale niveau at holde øje med er ifølge AMBCrypto den månedlige top nær 64.600 dollar. Et solidt brud over dette niveau vil signalere, at køberne genvinder styrken i markedet. Samtidig peger mediet på, at de tekniske indikatorer forbliver blandede: Den relative styrkeindikator (RSI) var ikke stærkt bullish, og MACD-indikatoren viste ligeledes svaghed.

Konklusionen fra AMBCrypto er, at selskabernes fortsatte opkøb kan give en vis støtte til bitcoinkursen på kort sigt, men at en reel genopretning kræver både fornyede ETF-tilstrømninger og roligere forhold på obligationsmarkederne – ikke mindst i Japan, hvor renteudviklingen i de kommende måneder kan blive afgørende for retningen i globale risikoaktiver.

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