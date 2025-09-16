Jefferies nedgraderer L’Oréal med henvisning til svækket vækst og faldende marginkvalitet

Aktien i den globale skønhedsgigant L’Oréal står over for fornyet pres, efter at Jefferies nedgraderede deres rating fra “hold” til “underperform”. Mæglerselskabet sænkede også sit kursmål til €340 fra €371 med den begrundelse, at virksomhedens fremtidige vækst og rentabilitet sandsynligvis ikke vil retfærdiggøre den nuværende præmievurdering. Det nye mål antyder et fald på 11% i forhold til aktiens seneste lukkekurs, hvilket signalerer et fundamentalt skift i analytikernes forventninger.

Faldende prisfastsættelse og et langsommere marked

Nedgraderingen hviler på svækkede vækstudsigter. Jefferies-analytikere bemærkede, at det globale skønhedsmarked vender tilbage til sin årlige vækstrate på ca. 4% før boomet efter år med hurtig ekspansion drevet af Kina. En central bekymring er, at L’Oréal ser ud til at have mistet sin evne til at hæve priserne. Mæglerfirmaets analyse tyder på, at prissætningen har været uændret år-til-år i udviklede markeder, hvilket har bidraget til et lille fald i bruttomarginen. Dette tyder på, at virksomheden står over for øget konkurrence og et mere udfordrende miljø for organisk salgsvækst.

Forværret marginkvalitet og balancefleksibilitet

Jefferies udtrykte også bekymring over kvaliteten af ​​L’Oréals forventede marginudvikling. Mæglerfirmaet bemærkede, at virksomhedens historiske succes var drevet af en “positiv cirkel” af stigende bruttomarginer, hvilket muliggjorde øgede reklameudgifter og operationel gearing. Analytikerne mener nu, at denne cyklus er ved at blive svækket, og forudser mindre bruttomarginstøtte og langsommere geninvestering. Mens driftsmarginen stadig forventes at vokse, ses kvaliteten af ​​denne vækst som mindre imponerende. Desuden udtalte Jefferies, at L’Oréals balancefleksibilitet, herunder potentialet til at sælge en andel i Galderma eller tilbagekøbe aktier fra Nestlé, sandsynligvis ikke vil give aktien et væsentligt løft på kort sigt.

Nedjusteringen understøttes af Jefferies’ reviderede finansielle prognoser for 2027. Mæglerselskabets estimater for salgsvækst (4,4%) og driftsmargin (20,4%) er nu under markedets konsensus. Analytikerne forventer, at L’Oréals P/E-multiplikator vil falde i takt med at væksten aftager, hvilket bringer værdiansættelsen mere på linje med konkurrenternes. Virksomhedens forsigtige holdning understreger en overbevisning om, at virksomhedens stærke præstation og høje værdiansættelse ikke længere er bæredygtig i det nuværende markedsmiljø.