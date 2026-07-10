Jefferies-strateg: Sats på AI-leverandører før techgiganternes stresstest

En garvet Jefferies-strateg anbefaler ifølge MarketWatch investorer at satse på AI-leverandører frem for hyperscalerne selv forud for en afgørende regnskabstest.

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En erfaren strateg fra investeringsbanken Jefferies anbefaler investorer at holde sig til de selskaber, der leverer udstyr og teknologi til AI-boomet, frem for at satse direkte på de store techgiganter, der pumper milliarder ind i kunstig intelligens. Det skriver MarketWatch. Ifølge strategen giver denne tilgang investorer mulighed for at drage fordel af de enorme investeringer, som de såkaldte hyperscalere foretager her og nu, uden at skulle vente på, om investeringerne rent faktisk kaster afkast af sig.

Rådet kommer, mens bekymringen for om AI-investeringerne kan betale sig, vokser blandt investorer verden over. Ifølge MarketWatch peger Jefferies-strategen på, at der er en grundlæggende forskel i risikoprofilen mellem de selskaber, der sælger udstyr og infrastruktur til AI-satsningerne, og de selskaber, der selv finansierer de enorme datacentre og serverfarme.

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Hakke-og-spade-strategien vinder frem

Begrebet “pick and shovel”-aktier stammer oprindeligt fra guldrushet i 1800-tallet, hvor det ofte var dem, der solgte hakker og skovle til guldgraverne, der tjente mest sikkert – uanset om guldgraverne fandt guld eller ej. I dag bruges udtrykket om selskaber, der leverer de komponenter, den software og den infrastruktur, som AI-udrulningen kræver, fremfor selve de virksomheder, der satser på, at investeringerne i sidste ende giver et positivt afkast.

Ifølge MarketWatch fremhæver Jefferies-strategen netop denne dynamik: Leverandørerne får deres betaling, når hyperscalerne investerer, mens hyperscalerne selv først om flere år kan se, om de enorme kapitalinvesteringer i AI-infrastruktur reelt har genereret det forventede afkast. Det skaber en asymmetri i risikoen, som ifølge strategen bør afspejles i, hvordan investorer sammensætter deres porteføljer i den kommende tid.

En kritisk stresstest venter forude

Strategien fremlægges ifølge MarketWatch forud for det, der beskrives som en kritisk stresstest for AI-fortællingen. Selvom kilden ikke uddyber de konkrete detaljer om testens karakter, peger formuleringen på, at de kommende måneder vil vise, om de gigantiske kapitaludgifter, som de store teknologiselskaber har lagt for dagen de seneste år, fortsat kan retfærdiggøres over for investorerne.

De store amerikanske teknologiselskaber, ofte omtalt som hyperscalere, har de seneste år øget deres investeringer i datacentre, chips og AI-infrastruktur markant. Denne udvikling har løftet aktiekurserne på tværs af hele AI-økosystemet, men har samtidig skabt en stigende bekymring blandt analytikere og investorer om, hvorvidt de enorme summer, der bliver brugt, står mål med de fremtidige indtægter, som AI-teknologien forventes at generere.

Betydning for danske investorer

For danske investorer, der ofte har eksponering mod amerikanske teknologiaktier gennem globale indeksfonde, aktiesparekonti eller direkte investeringer, er debatten om AI-kapitaludgifternes afkast relevant. Mange danske porteføljer har de seneste år fået et betydeligt bidrag fra netop teknologisektorens fremgang, og en eventuel opbremsning eller skuffelse i forhold til AI-investeringernes afkast kan derfor mærkes bredt på tværs af globale aktiemarkeder, herunder også i danske pensionsopsparinger og investeringsforeninger med stor teknologivægt.

Strategien om at fokusere på leverandørleddet frem for selve de investerende teknologigiganter kan derfor være relevant at have med i overvejelserne, når danske investorer skal vurdere risikoen i deres nuværende teknologi-eksponering. Samtidig understreger sagen en bredere pointe, som flere analytikere har peget på gennem det seneste år: Jo længere væk fra selve kapitaludgiften en virksomhed befinder sig i værdikæden, desto længere tid går der, før eventuelle skuffelser i AI-investeringernes afkast for alvor rammer regnskaberne.

Det er endnu uklart, præcis hvilke selskaber eller sektorer Jefferies-strategen konkret peger på som de bedste “hakke-og-spade”-investeringer, men rådet understreger en generel tendens i markedet: Investorer søger i stigende grad efter måder at få eksponering mod AI-boomet på, uden at løbe den fulde risiko for, at de enorme kapitaludgifter viser sig ikke at kunne betale sig på sigt.