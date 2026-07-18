Jensen Huangs sorte læderjakke solgt for næsten en million dollar hos Sotheby’s

Nvidia-topchefens signaturjakke af Tom Ford blev solgt langt over den forventede pris – et tegn på, at AI-boomets ikoner nu er blevet samleobjekter.

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En sort læderjakke, der i årevis har været Nvidia-topchef Jensen Huangs personlige varemærke, blev solgt for næsten en million dollar ved en auktion hos Sotheby’s. Prisen overgik den oprindelige vurdering med milevid margin og understreger, hvordan interessen for AI-boomets ikoner har bredt sig fra aktiemarkedet til auktionshusene.

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Jakken, som er designet af modehuset Tom Ford, blev inden auktionen vurderet til mellem 40.000 og 60.000 dollar. Ifølge Fortune er jakken fotomatchet til en optræden, Huang havde i Taipei i 2023 – en periode, hvor Nvidia-chefen for alvor cementerede sin status som AI-industriens mest genkendelige ansigt.

Fra arbejdstøj til samlerobjekt

Huangs sorte læderjakke er over de seneste år blevet lige så genkendelig som selve Nvidia-logoet. Chefen har konsekvent båret jakken ved konferencer, produktlanceringer og investormøder, hvilket har gjort den til et symbol på den AI-drevne aktiebølge, der har sendt Nvidias markedsværdi op i milliardklassen.

Ifølge CNBC ses den høje salgspris som et tegn på, at samlere i stigende grad er villige til at betale for genstande og memorabilia med tilknytning til AI-boomet. Hvor teknologiaktier normalt handles på fundamentale nøgletal og vækstforventninger, viser auktionen, at investorernes og offentlighedens fascination af sektorens frontfigurer nu også kan omsættes til reelle værdier i en helt anden branche – kunst- og samlerobjektmarkedet.

Pengene går til unge techtalenter

Ifølge Fortune går provenuet fra salget ikke i Huangs egen lomme, men skal i stedet støtte unge udviklere og techtalenter. Det giver auktionen en velgørende dimension, som formentlig har bidraget til at drive prisen langt over den oprindelige vurdering, da bydere samtidig kunne bakke op om et formål ud over selve genstanden.

Sotheby’s har tidligere haft succes med at sælge memorabilia knyttet til teknologibranchens mest profilerede skikkelser, men salget af Huangs jakke skiller sig ud ved, at genstanden er så tæt forbundet med den aktuelle AI-bølge frem for historiske teknologimilepæle. Det peger på en ny type samlerinteresse, hvor nutidens teknologiledere allerede behandles som ikoner, mens deres virksomheder stadig er midt i den mest volatile fase af deres vækst.

Hvad betyder det for danske investorer?

For danske investorer, der har eksponering mod Nvidia enten direkte eller via globale teknologi- og AI-indeks, er auktionssalget primært interessant som et kulturelt fingeraftryk af, hvor stor opmærksomhed AI-sektoren tiltrækker langt ud over de traditionelle finansmedier. Det ændrer ikke på Nvidias fundamentale forretning eller aktiekurs, men det illustrerer den brand-værdi og mediemæssige gennemslagskraft, som selskabets ledelse – og Jensen Huang i særdeleshed – har opbygget siden AI-boomets start.

Samtidig kommer nyheden på et tidspunkt, hvor Nvidia-aktien har oplevet betydelig volatilitet, og hvor konkurrenter fra blandt andet Kina har udfordret markedets tillid til de amerikanske AI-chipgiganters dominans. At en jakke til flere tusinde procent over vurdering kan sælges på et auktionshus, understreger dog, at investorernes og offentlighedens interesse for AI-industriens nøglepersoner fortsat er intakt – uanset kortsigtede kursudsving.

Kilder: CNBC, Fortune