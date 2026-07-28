J&J betaler 5,5 mia. dollar for at afslutte talkum-sager om kræft

Johnson & Johnson tilbyder op til 5,5 mia. dollar i forlig til omkring 76.000 sagsøgere, der hævder talkumprodukter forårsagede æggestokkræft.

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Johnson & Johnson har tilbudt et forlig på op til 5,5 milliarder dollar for at afslutte en årelang retssag om selskabets talkumbaserede produkter. Det skriver Financial Times, som henviser til, at forliget skal dække krav fra omkring 76.000 sagsøgere, der mener, at produkterne har forårsaget æggestokkræft.

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BBC bekræfter, at det amerikanske medicinal- og forbrugerproduktselskab har fremlagt forslaget som et forsøg på at lukke en af de mest langvarige og omfattende retssager i selskabets historie. Sagerne har kørt i flere år og handler om påstande om, at Johnson & Johnsons talkumprodukter, herunder det kendte babypudder, indeholdt kræftfremkaldende stoffer.

Baggrunden for sagen

Tusindvis af kvinder og deres pårørende har gennem årene sagsøgt Johnson & Johnson med påstand om, at langvarig brug af selskabets talkumprodukter har ført til udvikling af æggestokkræft. Sagerne har været en alvorlig belastning for selskabets omdømme og økonomi, og de har trukket ud i retssystemet i årevis uden en samlet løsning.

Johnson & Johnson har tidligere afvist, at der er en videnskabelig sammenhæng mellem talkumprodukterne og kræft, men har alligevel valgt at trække de talkumbaserede produkter fra markedet i flere lande i de senere år.

Et forsøg på at lukke sagen

Ifølge BBC er formålet med det nye forligstilbud at sætte en endelig streg under den juridiske konflikt, som har tynget selskabet i flere år. Et forlig i denne størrelsesorden vil være et af de største i sin art inden for forbrugerprodukter og lægemiddelindustrien.

Financial Times bemærker, at antallet af sagsøgere — omkring 76.000 — understreger sagens omfang. Et forlig af denne størrelse vil skulle godkendes af et betydeligt antal af de involverede parter, før det kan træde i kraft og bringe retssagerne til ophør.

Betydning for investorer

For investorer i Johnson & Johnson-aktien er sagen relevant, fordi en afklaring af talkum-retssagerne kan fjerne en betydelig usikkerhedsfaktor, som har hængt over selskabets aktiekurs i flere år. Et forlig på 5,5 milliarder dollar er en stor engangsudgift, men kan på sigt reducere risikoen for yderligere sagsanlæg og dermed skabe mere forudsigelighed omkring selskabets fremtidige indtjening.

Sagen er samtidig et eksempel på, hvordan juridiske risici kan påvirke selv store, veletablerede selskaber betydeligt over tid — noget danske investorer med eksponering mod amerikanske sundheds- og forbrugerproduktaktier bør holde øje med, når de vurderer den langsigtede risiko i deres porteføljer.

Kilder: Financial Times, BBC