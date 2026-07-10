JPMorgan: Bitcoins reelle trussel er private blockchains – ikke Strategys salg

JPMorgan peger på private blockchains som den største langsigtede trussel mod bitcoin – større end Strategys massive salg af kryptovaluta i juli.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

MSTR.US 93,89 ▲ +0,02% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Storbanken JPMorgan vurderer, at den største langsigtede trussel mod bitcoin ikke er de omfattende bitcoin-salg fra softwareselskabet Strategy, men derimod bankers og institutioners voksende interesse for private blockchains. Det fremgår af en analyse fra banken, som Bitcoin Magazine har gennemgået, og som oprindeligt blev omtalt af mediet The Block.

Læs mere: Strategy Aktie (MSTR): kurs, analyse og købsguide

Annonce · Saxo Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Analysen er udarbejdet af et team ledet af JPMorgans managing director Nikolaos Panigirtzoglou. Ifølge banken skaber Strategys seneste bitcoin-salg kortsigtet pres på prisen, men det er ikke det strukturelle problem, som investorer bør bekymre sig mest om på længere sigt.

Strategys historisk store salg

Strategy solgte i starten af juli 3.588 bitcoin for i alt 216 millioner dollar for at kunne betale udbytte på selskabets foretrukne aktier. Det er ifølge JPMorgans analyse det største enkeltstående salg af bitcoin i selskabets historie.

Salget kommer efter, at Strategy har iværksat et formelt program for pengeindtjening på selskabets store bitcoin-beholdning, hvilket har fået investorer til at spekulere i, om selskabet i højere grad vil sælge af sine kryptoaktiver fremover. JPMorgan anerkender, at den type salg kan udløse kortvarige stød af nedadgående pres på bitcoin-kursen, men banken lægger vægt på, at dette er et forbigående fænomen frem for en fundamental trussel mod aktivklassen.

Private blockchains som den egentlige risiko

Det virkelige problem, ifølge JPMorgans analytikere, er hvor fremtidens tokenisering, betalinger og afvikling af finansielle transaktioner ender med at foregå. Hvis den aktivitet i stedet for offentlige, tilgængelige blockchains som Ethereum flytter over på lukkede, tilladelsesbaserede netværk drevet af banker og institutioner, kan hele kryptoøkosystemet blive udsat for en strukturel nedvurdering.

En sådan udvikling vil ifølge banken betyde tyndere likviditet, svagere kapitalstrømme og lavere aktivitet på de offentlige kæder – en udvikling, som med tiden også vil kunne smitte af på bitcoin. Institutioner har historisk foretrukket private blockchains, fordi de giver mulighed for privatliv, kontrol med hvidvask- og kundekendskabsregler, klar governance, høj gennemstrømning og juridisk ansvarlighed samt større regulatorisk sikkerhed.

JPMorgans analytikere henviser til Bank for International Settlements (BIS), som tidligere har advaret mod at bruge offentlige, tilladelsesfrie blockchains til systemisk vigtig finansiel infrastruktur. BIS har i stedet argumenteret for såkaldte “unified ledgers” – samlede, regulerede registre, hvor tokeniserede centralbankpenge, bankindskud og andre aktiver kan opbevares inden for kontrollerede rammer.

Tokeniserede bankindskud kan udfordre stablecoins

Banker arbejder allerede efter denne model. Ifølge JPMorgan er tokeniserede bankindskud – digitale krav på et almindeligt bankindskud, der er dækket af bankregulering og indskudsgaranti – det klareste eksempel på, hvordan institutionel tokenisering kan komme til at se ud i praksis.

Hvis den type indskud vinder frem i de ikke-overførbare former, som regulatorer typisk foretrækker, kan de fortrænge stablecoins i institutionelle betalinger. Det underbygges ifølge analysen af initiativer som SWIFTs blockchain-projekt samt centralbankernes egne digitale valutaer, herunder den digitale euro og den digitale yuan, som alle peger i retning af en mere reguleret, lukket infrastruktur.

Markedet for tokenisering af reelle aktiver, såkaldte “real-world assets”, ligger i dag på omkring 50 milliarder dollar, hvoraf en stor del i øjeblikket foregår på Ethereum. JPMorgans analytikere betragter det dog som tidlig eksperimentering frem for en varig struktur. I takt med at markedet modnes, kan udstedelse, opbevaring og afvikling af disse aktiver flytte over til privat infrastruktur, mens de offentlige blockchains primært bruges til distribution og interoperabilitet mellem systemer.

Selskaber som DTCC og Securitize nævnes i analysen som eksempler på, at denne udvikling allerede er i gang. JPMorgan rejser samtidig spørgsmålet om, hvorvidt offentlig afvikling overhovedet er den mest effektive model for regulerede finansielle aktører, når man tager de kapitalbesparelser i betragtning, som en forsinket og nettet afviklingsmodel kan give.

Hvad kan modbevise JPMorgans tese

Selv hvis den amerikanske lovgivning, kendt som Clarity Act, skulle blive vedtaget i år, mener JPMorgans analytikere ikke nødvendigvis, at det vil løse problemet for offentlige blockchains. Loven kan i stedet komme til at give bankudstedte, tokeniserede indskud et fortrin frem for offentlige stablecoins, hvis den udformes på en måde, der favoriserer den regulerede banksektor.

Analytikerne peger på tre scenarier, hvor deres tese kan vise sig forkert: en hybrid model, hvor både private og offentlige blockchains spiller en vigtig rolle side om side, en stærkere adoption af stablecoins under gunstig regulering, eller at bitcoin fortsat vil blive betragtet som “digitalt guld” og en sikring mod pengeforringelse – uanset hvad der sker i den øvrige kryptoverden.

For danske investorer, der følger kryptomarkedet, understreger analysen, at bitcoin-prisen fremover i stigende grad kan blive drevet af makrostrukturelle beslutninger hos banker og lovgivere snarere end af enkeltstående salg fra store bitcoin-ejere som Strategy. Den regulatoriske retning i Europa og USA – herunder udviklingen af den digitale euro og amerikansk kryptolovgivning – vil derfor fortsat være vigtige pejlemærker at følge for aktivklassens langsigtede kapitalstrømme.

Læs også: Interpol afslører 122 mio. dollar-krypto-tegnebog bag romance-scams