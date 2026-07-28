Kalshi og Polymarket vinder foreløbig sejr over Minnesotas forbud mod prediction markets

En amerikansk dommer sætter Minnesotas forbud mod prediction markets på pause, efter CFTC og markedspladserne Kalshi og Polymarket pressede på for en hurtig afgørelse.

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Et amerikansk forbund gav i sidste uge Kalshi og Polymarket medhold i deres kamp mod Minnesota, efter delstaten forsøgte at forbyde de omstridte prediction markets. En føderal dommer vurderede, at Minnesotas lov, som ville kriminalisere handel med markedspladserne, sandsynligvis strider mod den føderale Commodity Exchange Act, skriver CoinDesk.

Afgørelsen kom, efter at det amerikanske finanstilsyn CFTC (Commodity Futures Trading Commission) havde presset på for en hurtig kendelse i sagen mod delstaten. Ifølge CoinGape var baggrunden, at Minnesotas forbud stod til at træde i kraft i løbet af ugen, hvilket fik CFTC til at søge en hasteafgørelse for at undgå, at loven fik virkning, inden retssagen var afgjort.

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CFTC og markedspladserne på samme side

Både Kalshi og Polymarket bakkede op om CFTC’s fremstød og søgte selv om lignende foreløbig retsbeskyttelse, fremgår det af CoinGapes dækning af sagen. Det er usædvanligt, at en føderal tilsynsmyndighed og de kommercielle aktører, den regulerer, går sammen i en retssag mod en delstat – men i dette tilfælde deler CFTC og markedspladserne den grundlæggende opfattelse, at prediction markets hører under føderal jurisdiktion og derfor ikke kan reguleres eller forbydes af enkeltstater.

Netop dette spørgsmål – om delstater overhovedet har ret til at gribe ind over for prediction markets, når produkterne allerede er godkendt af CFTC på føderalt niveau – har været kernen i flere lignende sager rundt om i USA. Minnesota er langt fra den eneste delstat, der har forsøgt at lægge hindringer i vejen for de hastigt voksende platforme.

Dommerens ræsonnement

Ifølge CoinDesk konkluderede den føderale dommer, at Minnesotas forsøg på at kriminalisere handel med prediction markets sandsynligvis er i strid med Commodity Exchange Act – den lov, der giver CFTC eksklusiv myndighed til at regulere denne type finansielle kontrakter i USA. Dermed fik Kalshi og Polymarket en midlertidig pause i forbuddet, mens den underliggende retssag fortsætter.

For de to markedspladser er afgørelsen en vigtig sejr i en periode, hvor prediction markets har oplevet eksplosiv vækst i USA. Kalshi og Polymarket tilbyder begge kontrakter, hvor brugere kan “handle” på udfaldet af alt fra politiske valg til sportsbegivenheder og økonomiske nøgletal – et forretningsområde, der har tiltrukket sig stigende opmærksomhed fra både investorer og lovgivere.

Betydning for investorer

Sagen har relevans langt ud over Minnesotas grænser. Udfaldet kan få betydning for, hvordan andre amerikanske delstater fremover forholder sig til prediction markets, og for hvor sikker den regulatoriske ramme er for platforme som Kalshi og Polymarket, der begge har tiltrukket betydelig kapital fra institutionelle investorer.

For danske investorer, der følger udviklingen inden for fintech og alternative finansielle produkter, er sagen et eksempel på, hvor uafklaret det juridiske landskab omkring prediction markets fortsat er i USA. En klar afgørelse om, at føderal ret går forud for delstatslovgivning på området, vil kunne styrke tilliden til sektoren og potentielt bane vejen for yderligere ekspansion og investeringer i denne type platforme.

Den endelige afgørelse i sagen mellem CFTC, Kalshi, Polymarket og Minnesota afventes stadig, men den midlertidige kendelse betyder, at delstatens forbud ikke træder i kraft, mens retssagen kører videre.

Kilder: Coingape, CoinDesk