Kalshi-spekulanter: Meta vil fremhæve smart briller, undgå social medie-debat i regnskab

Prediction-markedet Kalshi peger på, at Meta onsdag vil bruge regnskabet til at sælge sin satsning på smart briller frem for at diskutere sociale medier.

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Meta Platforms lægger regnskab for tredje kvartal frem onsdag efter amerikansk børslukning, og på forudsigelsesmarkedet Kalshi peger investorerne på, at selskabet bag Facebook og Instagram vil bruge lejligheden til at fremhæve sin satsning på smart briller frem for at gå i detaljer med udfordringer på de sociale medieplatforme. Det skriver CNBC.

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Ifølge traderne på Kalshi – en platform hvor brugere kan handle kontrakter baseret på forventninger til fremtidige begivenheder – er der en klar overvægt af forventning om, at Meta-ledelsen vil dreje samtalen med analytikere og investorer hen mod hardware-strategien og især de smarte briller, som selskabet har udviklet i samarbejde med Ray-Ban.

Smart briller som ny vækstmotor

Meta har de seneste år investeret massivt i sin Reality Labs-division, der står bag både virtual reality-headsets og de nyere smart briller. Ifølge en analyse fra Crypto Briefing kan brillerne på sigt overhale VR-produkterne i omsætning og dermed markere et strategisk skifte i, hvordan Meta forsøger at tjene penge på sin hardware-satsning.

Det er en udvikling, som ledelsen ifølge markedsforventningerne gerne vil sætte fokus på under regnskabspræsentationen. Smart briller udgør et af de få hardware-produkter fra Meta, der har fået en overvejende positiv modtagelse blandt forbrugere, og produktet ses som et vigtigt bevis på, at selskabets store investeringer i metaverset og fysiske enheder kan bære frugt.

Privatlivsbekymringer lurer i baggrunden

Samtidig peger både CNBC og Crypto Briefing på, at et voksende fokus på smart briller ikke er uden problemer. Brillernes kamera- og AI-funktioner har rejst nye former for privatlivsbekymringer, der adskiller sig fra de traditionelle databeskyttelsesspørgsmål, Meta tidligere er blevet kritiseret for på sine sociale platforme.

Hvor kritikken tidligere har handlet om, hvordan Meta indsamler og bruger brugerdata, handler bekymringen nu i højere grad om, hvordan almindelige mennesker bruger brillernes indbyggede kameraer og AI-funktioner i det offentlige rum. Det er en problemstilling, som ifølge Kalshi-traderne netop er årsagen til, at ledelsen forventes at holde sig fra dybere diskussioner om sociale medier og i stedet lade hardware-fortællingen fylde mest på opkaldet.

Hvad betyder det for investorer?

Meta-aktien er en af de mest udbredte tech-positioner i danske investorers porteføljer, ofte via globale indeksfonde og ETF’er med eksponering mod amerikanske megacaps. Regnskabet onsdag vil derfor blive fulgt tæt, ikke mindst fordi selskabets store kapitaludgifter til AI og hardware har været et gennemgående tema i markedet i 2026.

Hvis ledelsen som ventet lægger vægt på fremgangen for smart briller, kan det være et signal om, at Meta søger at vise investorerne konkrete, kommercielle resultater af sine massive investeringer i hardware og kunstig intelligens – på et tidspunkt hvor flere store techselskaber er under pres for at retfærdiggøre deres høje udgiftsniveau over for aktiemarkedet.

Prediction-markeder som Kalshi bruges i stigende grad af markedsdeltagere til at vurdere sandsynligheden for konkrete udfald – i dette tilfælde hvilke emner der vil dominere en virksomheds regnskabspræsentation. Selvom det ikke er en garanti for, hvad Meta faktisk vil sige onsdag, giver det et fingerpeg om, hvad markedet forventer sig af fortællingen fra selskabets ledelse.

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Kilder: CNBC, Cryptobriefing