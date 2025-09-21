Kan Japan opfylde sit amerikanske investeringsløfte på 550 milliarder dollars?

Japans løfte om at levere 550 milliarder dollars i direkte investeringer til USA er blevet mødt med skepsis af analytikere hos Capital Economics, der sætter spørgsmålstegn ved, om landet kan opfylde sit ambitiøse mål. Forpligtelsen, som er en del af en nylig handelsaftale, skitserer japanske investeringer i nøglesektorer, herunder halvledere, lægemidler og kritiske mineraler. Virksomhedens analyse påpeger dog en betydelig uoverensstemmelse: Japans samlede udenlandske direkte investeringer (FDI) er kun steget med 580 milliarder dollars siden 2020, mens landets FDI i USA er steget med endnu mindre 300 milliarder dollars i samme periode.

En løs fortolkning af “investering”

For at bygge bro over dette hul mener analytikere, at det samlede beløb vil omfatte andre former for kapital, såsom lån og lånegarantier, hvilket ville gøre målet mere realistisk. Japans chefforhandler for handel, Ryosei Akazawa, har foreslået en løs fortolkning af “investering”. Han udtalte, at faktiske investeringer kun ville udgøre en lille brøkdel af det samlede beløb, mens lån og lånegarantier ville udgøre størstedelen. Han foreslog også, at eksisterende investeringsprojekter kunne inkluderes i det samlede beløb.

USA’s reaktion og potentielle konsekvenser

Det centrale spørgsmål er nu, om USA vil acceptere en så fleksibel definition af løftet. Hvis Japan anses for ikke at overholde aftalens vilkår, kan det stå over for øgede toldsatser fra USA, en udvikling, som begge nationer er ivrige efter at undgå. Denne situation fremhæver kompleksiteten i internationale handelsaftaler og den afgørende rolle, som klare, håndhævelige vilkår spiller for at sikre økonomiske forpligtelser. Resultatet vil ikke kun bestemme fremtiden for denne specifikke handelsaftale, men også tjene som præcedens for, hvordan sådanne store økonomiske løfter struktureres og verificeres i fremtiden.