Kaos om britisk finansminister-post: Mahmood favorit foran Miliband

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Labour-partiet i Storbritannien er kastet ud i intern uro, mens Andy Burnham forbereder sig på at overtage posten som premierminister i næste uge. Kampen om, hvem der skal sidde i Downing Street nummer 11 som chancellor – Storbritanniens finansminister – er langt fra afgjort, og udfaldet kan få stor betydning for britisk økonomisk politik og dermed også for investorer med eksponering mod det britiske marked.

Ifølge The Guardian er indenrigsminister Shabana Mahmood nu fremstået som favorit til posten, efter energiminister Ed Miliband i flere uger blev set som den mest sandsynlige kandidat. Skiftet kommer efter det, mediet beskriver som et “brutalt” internt magtspil og modstand fra dele af erhvervslivet mod Miliband som chancellor.

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Erhvervslivet nervøst for retningen

Store dele af britisk erhvervsliv har efter sigende presset på for en mere erhvervsvenlig profil i finansministeriet. Mahmoods opstigning som frontrunner tolkes af flere som et forsøg på at imødekomme denne bekymring, selvom hun ifølge The Guardian har begrænsede økonomiske meritter sammenlignet med andre potentielle kandidater.

Samtidig peger kilden på, at mange parlamentsmedlemmer i Labour fortsat ville foretrække Miliband til posten, hvilket illustrerer den splittelse, der præger partiet, netop som det skal håndtere et lederskifte på øverste niveau.

Burnham overtager magten i næste uge

BBC bekræfter, at Andy Burnham ventes at flytte ind i Downing Street i løbet af den kommende uge som ny premierminister. Spørgsmålet om, hvem der bliver hans nabo i nummer 11 – posten som chancellor – står dog stadig åbent, og det er uklart, hvornår en endelig beslutning ventes truffet.

Burnham har tidligere signaleret ambitioner om “god vækst i alle postnumre og håb i alle hjerter”, når han tiltræder som premierminister. Hvordan denne vision skal udmøntes økonomisk, afhænger i høj grad af, hvem der ender med at styre statskassen.

Betydning for danske investorer

For danske investorer med eksponering mod britiske aktier, obligationer eller pund sterling er valget af chancellor ikke uden betydning. En chancellor med tætte bånd til erhvervslivet kan signalere en mere forudsigelig og markedsvenlig linje, mens usikkerheden om posten i sig selv kan skabe kortsigtet volatilitet i GBP og britiske statsobligationer.

Skiftet på den øverste post i Downing Street kommer på et tidspunkt, hvor britisk økonomi i forvejen kæmper med spørgsmål om vækst, offentlig gæld og skattepolitik. En ny finansminister vil hurtigt skulle forholde sig til disse udfordringer, og markedets reaktion på det endelige valg vil kunne give et fingerpeg om, hvordan investorer vurderer den kommende regerings økonomiske kurs.

Kilder: The Guardian, BBC