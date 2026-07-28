Kapløb mod uret: Frankrig og Spanien før ny hedebølge rammer skovbrande-områder

Myndigheder i Frankrig og Spanien kæmper for at få styr på omfattende skovbrande, før temperaturerne igen stiger fra onsdag – med konsekvenser for turisme og forsikring.

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Myndigheder i Frankrig og Spanien er i et kapløb mod uret for at få de igangværende skovbrande under kontrol, før en ny hedebølge rammer regionen fra onsdag. Det oplyser spansk indenrigsminister Fernando Grande-Marlaska ifølge The Guardian, der kalder mandag og tirsdag for “absolut afgørende dage” i indsatsen mod flammerne.

Spaniens premierminister, Pedro Sánchez, har advaret om, at landet står over for “svære timer, komplekse timer” i den kommende periode. Udmeldingen kommer, mens brandfolk i begge lande fortsat kæmper mod flammer, der har hærget store landområder efter ugers ekstrem varme.

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Satellitbilleder viser omfanget af ødelæggelserne

Business Insider har offentliggjort satellitbilleder, der viser forskellen før og efter brandene i Frankrig, hvor landet ifølge mediet oplever sin værste skovbrandsæson i nyere tid. Billederne dokumenterer, hvordan store landskaber er blevet forvandlet til sortsvedne områder efter ugers rekordvarme og hurtigt spredende ild.

Skovbrandene har ikke kun ramt naturen hårdt, men skaber også udfordringer for de lokale samfund og myndigheder, der forsøger at koordinere en effektiv indsats, mens vejrforholdene forværres yderligere fra midten af ugen.

Konsekvenser for rejsende

For turister med planlagte ferier i de berørte områder kan situationen få direkte betydning. BBC har kortlagt, hvordan brandene potentielt kan påvirke rejseplaner i sommermånederne, hvor tusindvis af europæiske turister normalt besøger de ramte regioner i både Frankrig og Spanien.

Situationen kan blandt andet betyde aflyste eller forsinkede fly, lukkede vejstrækninger og i visse tilfælde evakuering af hoteller og feriesteder, hvis brandene igen tager til i styrke, når temperaturerne stiger.

Betydning for danske investorer

De tilbagevendende og stadig mere omfattende skovbrande i Sydeuropa understreger de klimarelaterede risici, som investorer i turisme-, forsikrings- og landbrugssektoren i stigende grad må forholde sig til. Forsikringsselskaber med eksponering mod Sydeuropa kan potentielt se stigende erstatningsudgifter, mens rejsebranchen risikerer aflysninger og omlægninger i højsæsonen.

For danske investorer med aktier i europæiske forsikringsselskaber eller rejsekoncerner kan udviklingen være værd at følge tæt, især hvis hedebølgen fra onsdag forværrer situationen yderligere og fører til nye, store brande i regionen.

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Kilder: The Guardian, BBC, Business Insider