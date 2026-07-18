Kaspersky afslører malware-kampagne rettet mod kryptoinvestorer via falske GitHub-projekter

Kaspersky har afdækket "GitVenom" – en malware-kampagne med over 200 falske GitHub-repositories, der stjæler bitcoin fra investorer og udviklere.

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Det russiske cybersikkerhedsfirma Kaspersky har afdækket en omfattende malware-kampagne, der målrettet forsøger at franarre kryptoinvestorer og softwareudviklere deres bitcoin. Kampagnen, som Kaspersky kalder “GitVenom”, benytter mere end 200 falske projekter på udviklerplatformen GitHub til at inficere ofrenes computere, skriver både Cointelegraph og Crypto Briefing.

Falske projekter og AI-genereret dokumentation

Ifølge Kasperskys analyse har bagmændene bag kampagnen oprettet et stort antal falske repositories på GitHub, som ved første øjekast fremstår som legitime softwareprojekter. Repositories er blevet udstyret med kunstigt genereret dokumentation og professionelt udseende README-filer for at fremstå troværdige over for både almindelige brugere og udviklere.

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Cointelegraph beskriver, at angriberne benytter social engineering-teknikker til at overtale ofrene til at downloade og køre trojaniserede applikationer, der udgiver sig for at være legitime kryptorelaterede værktøjer eller udviklingsprojekter. Når koden køres, installeres skadelig software, der kan give hackerne adgang til ofrenes systemer og digitale wallets.

Mål: Bitcoin fra investorer og udviklere

Ifølge Crypto Briefing er hovedformålet med GitVenom-kampagnen at stjæle bitcoin direkte fra ofrenes wallets. Både private kryptoinvestorer og softwareudviklere, der arbejder med blockchain-relaterede projekter, er blevet identificeret som mål for angrebene, hvilket gør kampagnen bredere end typiske phishing-forsøg rettet alene mod detailinvestorer.

Brugen af GitHub som angrebsvektor er særligt bekymrende, fordi platformen er en central del af den daglige arbejdsgang for udviklere verden over, herunder mange, der arbejder med kryptovalutaer og decentraliserede applikationer. Ved at udnytte den tillid, brugere typisk har til open source-projekter, kan angriberne omgå traditionelle sikkerhedsforanstaltninger.

Betydning for danske kryptoinvestorer

Sagen understreger et voksende problem inden for kryptoområdet: Hackere retter i stigende grad deres angreb mod softwareforsyningskæden snarere end direkte mod børser eller wallets. For danske investorer, der selv opbevarer bitcoin eller andre kryptoaktiver, er sagen en påmindelse om at være ekstra påpasselig med at downloade software fra ukendte kilder – uanset hvor professionelt det fremstår.

Kaspersky anbefaler generelt, at brugere verificerer kildekoden og udviklerens omdømme grundigt, før de kører ukendt software, samt at man anvender opdaterede antivirusløsninger og undgår at opbevare store mængder kryptovaluta i wallets, der er forbundet til enheder brugt til udviklingsarbejde eller almindelig internetsurfing.

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Kilder: Cryptobriefing, Cointelegraph