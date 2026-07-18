Kina kritiserer britisk nationalisering af stålgigant British Steel

Storbritannien har overtaget British Steel af hensyn til national sikkerhed. Det får nu Kina til at reagere skarpt mod beslutningen.

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Den britiske regering har overtaget kontrollen med stålproducenten British Steel og placeret selskabet under offentligt ejerskab. Beslutningen begrundes med, at virksomheden udgør en “vital national kapacitet”, som skal sikres mod lukning. Det har nu affødt en skarp reaktion fra Kina.

Både BBC og Sky News bekræfter, at den kinesiske regering har kritiseret nationaliseringen og kaldt den et angreb på selskabets ejerinteresser, som er henvist til hensynet til “nationale interesser” fra britisk side. Sagen føjer endnu et kapitel til de anspændte forbindelser mellem Storbritannien og Kina om industriel infrastruktur.

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Regeringen: Stål er strategisk vigtigt

Ifølge den britiske regering er British Steel afgørende for landets forsyningssikkerhed inden for byggeri, infrastruktur og forsvar. Ved at overtage ejerskabet ønsker London at forhindre, at produktionen lukker ned eller flyttes ud af landet, hvilket kunne efterlade Storbritannien uden egen stålproduktionskapacitet.

Denne type indgreb er ikke enestående i europæisk sammenhæng. Flere lande har de seneste år øget den statslige indblanding i industrier, der anses for sikkerhedspolitisk kritiske – fra energi og halvledere til netop stål. For danske investorer med eksponering mod europæisk tung industri er sagen et eksempel på, hvordan geopolitiske hensyn i stigende grad kan overtrumfe rene markedsmekanismer.

Kina kalder beslutningen problematisk

Fra kinesisk side lyder kritikken, at nationaliseringen rammer kinesiske ejerinteresser og sender et negativt signal om, hvordan udenlandske investorer behandles i britisk erhvervsliv. Sky News beskriver reaktionen som en direkte “backlash” fra Beijing mod det britiske skridt.

Sagen understreger de dybere spændinger, der har præget forholdet mellem London og Beijing i takt med, at vestlige lande i stigende grad screener og begrænser kinesisk kapital i sektorer, der betragtes som sikkerhedskritiske. British Steel har tidligere haft kinesisk ejerskab, hvilket gør nationaliseringen politisk følsom for begge parter.

Hvad betyder det for investorer?

For investorer i europæisk industri og råvarer er sagen et eksempel på, hvordan statslig indgriben kan ændre risikobilledet i traditionelt konjunkturfølsomme sektorer som stål. Nationaliseringer af den type, der nu ses i Storbritannien, kan skabe usikkerhed om, hvordan udenlandsk ejerskab i strategiske industrier behandles fremover – ikke blot i UK, men potentielt også i andre europæiske lande, herunder Danmark.

Samtidig kan episoden få betydning for den bredere handelsdialog mellem Vesten og Kina, som allerede er præget af told, eksportrestriktioner og gensidig mistillid på flere fronter. En yderligere opblussen af den type konflikter kan i sidste ende påvirke globale forsyningskæder og dermed også danske virksomheder, der er afhængige af stål og andre råvarer i deres produktion.

Kilder: BBC, News