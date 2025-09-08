Kinas eksport af sjældne jordarter oplever månedligt fald, men den langsigtede vækstkurve forbliver intakt

Kinas eksport af sjældne jordarter oplevede et fald på 3,4% i forhold til måneden før i august, hvilket markerer en lille pause efter en periode med robust vækst. Trods det lille fald viser tolddata, at den langsigtede tendens forbliver solidt positiv med en betydelig stigning i forhold til året før for både måneden og de første otte måneder af året. Dette udsving understreger den volatile karakter af et marked, der er kritisk for globale forsyningskæder.

En midlertidig pause i en bredere genopretning

Ifølge data fra den generelle toldadministration eksporterede Kina 5.792 tons sjældne jordarter i august, et fald fra de 5.994 tons, der blev eksporteret i juli. Dette månedlige fald er dog langt fra en vending af den samlede tendens. August-tallet repræsenterer et betydeligt spring på 22,6% sammenlignet med samme måned sidste år, hvor eksporten lå på 4.723 tons. Endnu vigtigere er det, at tallene for år til dato tegner et klart billede af genopretning og ekspansion: I de første otte måneder af 2025 er eksporten af ​​gruppen af ​​17 mineraler steget med 14,5% i forhold til året før og nåede 44.355 tons. Dette tyder på, at det månedlige fald er et midlertidigt udsving, muligvis knyttet til kortsigtet markedsdynamik, snarere end et fundamentalt skift i udbudstendensen.

Tallenes strategiske betydning

Ebbe og flod i Kinas eksport af sjældne jordarter er af afgørende interesse for globale industrier. De 17 mineraler er essentielle komponenter i en bred vifte af produkter, fra forbrugerelektronik og elbiler til avancerede forsvarssystemer. I betragtning af Kinas position som verdens største producent kan enhver ændring i landets eksporttal have en dominoeffekt på den globale produktion og teknologiske udvikling. De kommende data om sjældne jordartsmagneter, en nøgleindikator for efterspørgslen efter avancerede applikationer, vil give et mere omfattende overblik over markedets sundhedstilstand. For nuværende viser den seneste rapport, at selvom den globale appetit på sjældne jordarter måske har taget en kort pause i august, er den samlede efterspørgsel fortsat stærk, hvor Kina fastholder sin dominerende rolle som verdens primære leverandør.