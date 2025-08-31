Kinas fremstillingssektor krymper for femte måned i træk, hvilket signalerer dybere økonomiske udfordringer

Kinas fremstillingssektor fortsatte sin langvarige nedgang i august, ifølge en officiel undersøgelse, hvilket forstærker bekymringen over landets økonomiske momentum. Dataene tyder på, at producenterne kæmper med en træg indenlandsk efterspørgsel og afventer større klarhed over en handelsaftale med USA. Mens nedgangen aftog en smule, levede den ikke op til markedets forventninger, hvilket understreger den vedvarende modvind, som verdens næststørste økonomi står over for.

En vedvarende opbremsning

Det officielle **Purchasing Managers’ Index (PMI), et vigtigt barometer for fremstillingssektorens sundhed, steg en smule til *49,4 i august* fra 49,3 i juli. Aflæsningen forblev dog solidt under den kritiske 50-pointsgrænse, der adskiller ekspansion fra nedgang. Dette markerede den femte måned i træk med tilbagegang og overgik Reuters-målingens medianprognose på 49,5, hvilket signalerer et mere udfordrende miljø, end analytikerne havde forventet.

Modvind på alle sider

Nedturen i produktionen er et direkte resultat af en kombination af internt og eksternt pres. På den internationale front fortsætter amerikanske toldsatser med at tynge eksporten, mens en langvarig nedtur i ejendomssektoren underminerer en central søjle i husholdningernes velstand og tillid på hjemmefronten. Stigende jobsikkerhed, stærkt forgældede lokale myndigheder og endda ekstremt vejr har yderligere forværret disse problemer og truet med at afspore Beijings ambitiøse **vækstmål på *omkring 5%” for 2025*.

For at bidrage til den økonomiske ubehag er overskuddet i Kinas industrivirksomheder faldet for tredje måned i træk i juli. Dette understreger de problemer, virksomhederne står over for med dæmpet efterspørgsel og vedvarende deflation ved fabriksporten. Manglen på tillid er tydelig i det finansielle system, hvor bankudlån uventet faldt i juli for første gang i 20 år, drevet af husholdningernes modvilje mod at optage nye realkreditlån.

Fremadblik

Selvom service- og byggesektoren viste større modstandsdygtighed, hvor PMI-indekset for ikke-fremstillingsindustrien steg til 50,3, er det samlede økonomiske billede fortsat præget af forsigtig usikkerhed. Analytikere, herunder Zhiwei Zhang fra Pinpoint Asset Management, mener, at udsigterne for resten af ​​året afhænger af, om Kina kan opretholde sin seneste eksportdrevne momentum, og om politikerne vil indføre mere støttende finanspolitiske foranstaltninger. De officielle data tegner et udfordrende billede, og markedet vil holde øje med, at PMI-indekset for den private sektor, der forventes at være 49,7, offentliggøres mandag for yderligere indsigt.