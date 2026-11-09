Kinas producentpriser stiger mest i over fire år, mens forbrugerinflationen skuffer

Kinas producentprisinflation nåede 5,7 procent i oktober mod ventet 5,3 procent, mens forbrugerpriserne skuffede, trukket ned af faldende fødevarepriser.

Prisen på varer fra kinesiske fabrikker og grossister steg med 5,7 procent i oktober. Det er det højeste niveau i mere end fire år, viser de officielle kinesiske inflationstal. Forbrugerpriserne trak derimod i den modsatte retning og endte under økonomernes forventninger.

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Økonomer adspurgt af Reuters havde ventet en producentprisinflation på 5,3 procent, oplyser CNBC. Tallet kom altså ind over prognosen, mens forbrugerinflationen bevægede sig den anden vej.

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Fødevarerne holder forbrugerpriserne nede

Ifølge Seeking Alpha ramte forbrugerinflationen ved siden af estimaterne, fordi priserne på fødevarer fortsatte med at falde. CNBC beskriver ligeledes, at forbrugermålet aftog i oktober. Ingen af de to kilder angiver i deres overskrifter og resuméer det præcise tal for forbrugerpriserne, og vi gengiver det derfor ikke her.

Fødevarer vejer tungt i det kinesiske forbrugerprisindeks. Når de bliver billigere, kan det trække hele indekset ned, selv om andre priser stiger.

Kløft mellem fabrikkerne og husholdningerne

Producentprisindekset måler, hvad virksomhederne får for deres varer, før de når ud til butikkerne, og bliver ofte set som en tidlig indikator for de priser, forbrugerne senere møder. Læs mere om, hvordan prisstigninger måles og påvirker økonomien, i vores guide til inflation.

Oktobertallene peger på to forskellige billeder. Fabrikkernes priser stiger i det hurtigste tempo i over fire år. Husholdningerne oplever samtidig, at især maden bliver billigere, og den samlede forbrugerinflation kommer ind under det forventede.

Det mønster er relevant uden for Kina. Landet er en af verdens største eksportører af industrivarer, så højere priser ab fabrik kan med tiden smitte af på de varer, europæiske og danske virksomheder køber ind. Kilderne siger dog intet om, hvor hurtigt eller hvor meget det sker.

Forventet mod faktisk

Sammenholdes de to tal, er overraskelsen tydelig: 5,7 procent mod ventede 5,3 procent i producentpriserne, mens forbrugerpriserne skuffede i den modsatte retning. Begge afvigelser er gået imod prognoserne, men hver sin vej.

Tallene viser først og fremmest, at prispresset i Kina lige nu sidder i produktionsleddet og ikke hos forbrugerne. Om de højere fabrikspriser over de kommende måneder bliver sendt videre til butikkerne, eller om svage fødevarepriser fortsat holder forbrugerinflationen i ro, kan ikke aflæses af oktobertallene alene. Kilderne beskriver heller ingen markedsreaktion. Næste rettesnor bliver de kinesiske pristal for november.