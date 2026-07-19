Kinesisk AI-model sender chokbølge gennem markedet – Nvidia dykker 16 pct.

En ny kinesisk AI-model fra Moonshot AI udløste fredag et bredt udsalg i teknologiaktier, hvor Nvidia faldt 16 pct., og kryptomarkedet fulgte med ned.

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Amerikanske teknologiaktier fik fredag en hård medfart, efter at en ny kinesisk AI-model fra selskabet Moonshot AI udløste bekymring om, hvorvidt amerikanske chip- og AI-infrastrukturselskaber kan fastholde deres teknologiske forspring. Nasdaq-indekset førte an i faldene, og aktier i AI-infrastrukturselskaber styrtdykkede med tocifrede procenter. Nvidia, verdens mest værdifulde chipproducent, faldt alene 16 pct., skriver Wall Street Journal.

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Udsalget minder markedsobservatører om den såkaldte “DeepSeek-effekt” fra januar 2025, hvor en anden kinesisk AI-model rystede investorernes tiltro til, at USA’s AI-giganter kunne retfærdiggøre deres enorme investeringer i regnekraft. Ifølge Decrypt genoplevede investorerne netop den nervøsitet, da Moonshot AI’s nye model, Kimi K3, blev lanceret med imponerende 2,8 billioner parametre som en åben, frit tilgængelig model.

Frygt for overinvestering i amerikansk AI-infrastruktur

Kernen i markedets nervøsitet er en gammel bekymring, der nu blusser op igen: Har amerikanske techgiganter og deres investorer overvurderet, hvor meget kapital der reelt er nødvendig for at bygge konkurrencedygtig kunstig intelligens? Når en kinesisk udvikler kan levere en model på niveau med de bedste amerikanske alternativer til en brøkdel af omkostningerne, rejser det spørgsmål om, hvorvidt de enorme summer, der er pumpet ind i chips, datacentre og energiforsyning i USA, er blevet overvurderet af markedet.

Det er netop denne frygt, der ifølge Wall Street Journal ramte AI-infrastrukturselskaberne hårdest. Producenter af chips, servere og datacenterudstyr blev straffet langt hårdere end det bredere marked, fordi deres værdiansættelser i høj grad hviler på en fortsat eksplosiv efterspørgsel efter dyr amerikansk AI-hardware.

Kryptomarkedet ramt af samme risikoaversion

Uroen bredte sig hurtigt til andre risikofyldte aktivklasser. Ifølge Economic Times faldt bitcoin under 63.000 dollar, da investorer generelt trak sig fra risikable investeringer i kølvandet på aktieudsalget. Kryptoanalytikere pegede på, at den generelle risk-off-stemning på markedet dominerede, mere end det var en isoleret kryptobegivenhed.

Bitcoin fandt dog hurtigt fodfæste igen og steg tilbage mod 64.000 dollar, efter at nyere amerikanske inflationstal kom ind svagere end ventet, hvilket ifølge eksperter, citeret af Economic Times, gav investorerne fornyet tillid til, at rentestien fortsat peger nedad. Analytikere understregede samtidig, at den underliggende nedadgående tendens for kryptomarkedet ikke er brudt, selv om den kortsigtede reaktion var positiv.

Hvad det betyder for danske investorer

For danske investorer er episoden endnu en påmindelse om, hvor koncentreret eksponeringen mod AI-tema er blevet i mange globale indeksfonde og pensionsporteføljer. Nvidia og en håndfuld andre amerikanske techgiganter udgør i dag en markant andel af globale aktieindeks, og selv mindre danske investorer med brede verdensindeksfonde vil kunne mærke udsving som fredagens.

Episoden føjer sig til en række lignende hændelser, hvor kinesiske AI-fremskridt har sendt bølger gennem de globale markeder – senest omtalt her på NPinvestor i forbindelse med lanceringen af Kimi K3-modellen. Om udsalget viser sig at være en kortvarig korrektion eller starten på en bredere revurdering af AI-sektorens værdiansættelser, vil de kommende ugers markedsreaktion give et klarere billede af.

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Kilder: The Wall Street Journal, Economictimes, Decrypt