Kinesisk chipgigant CXMT eksploderer 470 pct. i historisk børsdebut

CXMT rejste 8,6 mia. dollar i Shanghai og steg 470 pct. på debutdagen – Kinas største IPO på fastlandet siden 2010.

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Den kinesiske hukommelseschipproducent ChangXin Memory Technologies (CXMT) fik en eksplosiv børsdebut i Shanghai, hvor aktien steg hele 470 procent på den første handelsdag. Selskabet hentede 57,92 milliarder yuan – svarende til cirka 8,6 milliarder dollar – ved at prissætte aktierne til 8,66 yuan per stykke, skriver CNBC.

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Ifølge Crypto Briefing er tale om den største børsnotering på det kinesiske fastland siden 2010, hvilket understreger den enorme investorinteresse for en sektor, der i stigende grad ses som strategisk kerneteknologi i Kina.

Massiv efterspørgsel efter kinesisk chip-uafhængighed

CXMT, der har base i Hefei, fremstiller hukommelseschips – en kategori af halvledere, som Kina i årevis har forsøgt at reducere sin afhængighed af udenlandske producenter inden for. Den himmelflyvende debutkurs signalerer, at investorerne vurderer selskabet som en central spiller i Beijings ambition om teknologisk selvforsyning.

Ifølge Crypto Briefing kommer noteringen på et tidspunkt, hvor Kina strategisk søger at styrke sin position inden for chipproduktion, efter at amerikanske eksportrestriktioner i flere omgange har begrænset landets adgang til avancerede halvlederteknologier fra Vesten.

Kursreaktionen overgår markedets forventninger

Stigningen på 470 procent på debutdagen er ekstraordinær selv efter kinesiske IPO-standarder, hvor nye aktier ofte oplever kraftige udsving i de første handelstimer. Beløbet på 8,6 milliarder dollar placerer CXMT-noteringen blandt de mest betydningsfulde børsintroduktioner globalt i år, og den understreger den appetit, kinesiske og internationale investorer har for at få adgang til landets halvledersektor.

Den kraftige kursstigning kan dog også afspejle en begrænset udbudsmængde af frie aktier ved noteringen kombineret med stor spekulativ interesse – et mønster, der ofte ses ved højtprofilerede debuter på det kinesiske marked.

Betydning for globale investorer og halvlederbranchen

For danske og internationale investorer, der følger halvlederindustrien, understreger CXMT’s debut den fortsatte polarisering mellem øst og vest inden for chipproduktion. Mens amerikanske og europæiske producenter som Samsung, SK Hynix og Micron dominerer det globale marked for hukommelseschips, forsøger Kina målrettet at bygge en selvstændig forsyningskæde op.

Udviklingen kan på sigt påvirke den globale konkurrencesituation i halvlederbranchen og dermed også kursudviklingen for eksisterende børsnoterede chipproducenter, som europæiske investorer typisk har eksponering mod gennem tekfonde og indeksprodukter.

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Kilder: Cryptobriefing, CNBC