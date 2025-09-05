Kinesiske solaktier forlænger opturen på grund af tegn på genopretning i industrien

Kinesiske solaktier er stigende og fortsætter en nylig optur, der er drevet af tegn på, at industrien muligvis er ved at komme ud af en periode med intens overkapacitet og priskrige. Nøgleaktører i sektoren, herunder producenter af solcellemoduler, wafere og polysilicium, har set deres aktiekurser stige i takt med at markedsforholdene forbedres, og regeringens politik ændres.

Politik og prissætningskraft

Den seneste vending tilskrives i høj grad en samordnet indsats fra den kinesiske regering for at håndtere “involution”, et udtryk, der bruges til at beskrive selvdestruktiv konkurrence og priskrige, der har presset priserne ned under produktionsomkostningerne. Som en del af en bredere “anti-involution”-kampagne har regulatorer understreget, at produkter ikke bør sælges under kostpris, hvilket har ført til en stabilisering og i nogle tilfælde en genopretning af priserne på kritiske komponenter.

Dette har givet producenterne mulighed for at genvinde en vis prissætningskraft, hvilket direkte påvirker deres rentabilitet. For eksempel har priserne på polysilicium og wafere, som er afgørende for solforsyningskæden, oplevet en markant genopretning efter at have nået flerårige lavpunkter. Investorer satser på, at dette nye reguleringsmiljø vil føre til en mere bæredygtig og profitabel industri.

Global efterspørgsel og eksportdynamik

Selvom ændringer i den indenrigspolitiske politik er en væsentlig drivkraft, understøttes stigningen også af en fortsat robust global efterspørgsel efter solenergi. Kinas eksport af solceller og wafere er steget kraftigt i år, hvilket har opvejet en nylig afmatning i paneleksporten til nogle nøglemarkeder som Europa. Dette indikerer, at Kina tilpasser sin eksportstrategi for at tilpasse sig den udviklende globale forsyningskæde, hvor flere lande søger at opbygge deres egen panelproduktionskapacitet.

Kombinationen af ​​et mere disciplineret indenrigsmarked og en stærk international efterspørgsel efter nøglekomponenter har skabt et gunstigt miljø. Dette har til gengæld givet næring til investorernes optimisme og bidraget til stigningen i solcelleaktier.