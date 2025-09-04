KKR køber sydkoreanske Samhwa i en aftale på 528 millioner dollars

KKR, et amerikansk kapitalfond, har indgået en aftale om at købe det sydkoreanske kosmetikemballagefirma Samhwa Co fra investeringsselskabet TPG. Aftalen, der er vurderet til 528 millioner dollars eller 733 milliarder koreanske won, repræsenterer et strategisk sats på den fortsatte globale ekspansion af landets blomstrende kosmetik- og skønhedsindustri.

En strategisk investering i Koreas kosmetikindustri

Opkøbet bidrager til KKRs omfattende portefølje af investeringer i Sydkorea og understreger virksomhedens tillid til landets økonomiske sektorer. Samhwa, der blev grundlagt i 1977, leverer specialiserede emballageløsninger til mere end 300 kosmetikmærker, herunder globale giganter som L’Oréal, Chanel og Estée Lauder. Aftalen kommer i takt med, at Sydkoreas “K-Beauty”-industri vinder stigende international popularitet, hvilket gør emballageudbydere som Samhwa til et værdifuldt og strategisk aktiv i forsyningskæden.

Frigørelse af global vækst og porteføljesynergi

For Samhwa forventes transaktionen at accelerere deres globale vækstambitioner. Virksomheden planlægger at udnytte KKR’s omfattende internationale netværk til at uddybe partnerskaber med store luksusmærker og udvide sin markedstilstedeværelse. Salget markerer også en succesfuld exit for TPG, som har investeret i Samhwa siden 2023. Dette ejerskifte fra et stort private equity-firma til et andet signalerer en ny vækstfase for Samhwa med et klart fokus på at mobilisere ny kapital og et globalt netværk til at skalere sin forretning.