Koreansk chip-kollaps: SK Hynix styrtdykker 13%, Kospi lukker midlertidigt ned

Sydkoreanske chipaktier styrtdykkede tirsdag, da investorer tvivler på AI-boomets holdbarhed. Kospi-indekset ramte en midlertidig handelsstop efter et fald på 8 procent.

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Sydkoreanske chipaktier blev tirsdag ramt af et voldsomt kursfald, da investorer verden over begyndte at sætte spørgsmålstegn ved holdbarheden af det AI-drevne opsving i halvlederbranchen. SK Hynix, en af verdens største producenter af hukommelseschips, styrtdykkede med op mod 13 procent i Seoul, ifølge CNBC.

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Kursfaldet fulgte efter endnu en svag session på Wall Street og markerede en optrapning af den udsalgsbølge, der de seneste dage har ramt chipsektoren globalt. Samsung Electronics, som ligeledes er tungt eksponeret mod AI-relaterede hukommelseschips, faldt samtidig markant.

Kospi ramt af midlertidigt handelsstop

Uroen bredte sig hurtigt til det brede sydkoreanske aktiemarked. Ifølge Financial Times udløste kursfaldene et automatisk handelsstop på Kospi-indekset, efter at indekset tidligt på formiddagen dykkede med omkring 8 procent, skriver BBC. Ifølge BeInCrypto faldt Kospi-indekset 8,10 procent til 6.208,34 point, før markedet senere delvist rettede sig.

Det indiske medie The Economic Times beskriver, hvordan både Samsung og SK Hynix faldt op til 11 procent på tværs af sessionen, mens investorer skruede ned for eksponeringen mod AI-relaterede væddemål. Ifølge samme kilde er der stigende bekymring for, om selskabernes massive investeringer i AI-kapacitet reelt kan tjene sig hjem, samtidig med at Kinas fremskridt inden for egen chipproduktion skaber usikkerhed om konkurrencesituationen.

Frygt for kinesisk konkurrence presser SK Hynix

Ifølge Investing.com handlede SK Hynix-aktien tidsvist under kursen fra selskabets amerikanske listing, drevet af netop frygten for tiltagende konkurrence fra kinesiske chipproducenter. Det understreger, hvor følsomt markedet reagerer på selv mindre tegn på, at Kinas indenlandske halvlederindustri kan lukke hullet til de sydkoreanske hukommelsesgiganter hurtigere end ventet.

Timingen er ikke tilfældig. Ifølge BeInCrypto rapporterede Samsung Electronics kvartalstal dagen efter udsalget, hvilket lagde et ekstra pres på aktien, da investorer forsøgte at vurdere, om de svage kursbevægelser var et forvarsel om skuffende tal eller blot en bredere korrektion af overophedede AI-forventninger.

Global bølgeeffekt og betydning for danske investorer

Udsalget i Seoul skal ses i forlængelse af en bredere korrektion i AI- og chipaktier, der har spredt sig fra Wall Street til Asien de seneste handelsdage. Både amerikanske teknologitunge indeks og asiatiske chipproducenter har været under pres, i takt med at investorer revurderer, hvor længe de enorme investeringer i AI-infrastruktur kan fortsætte uden at give tilsvarende indtjening.

For danske investorer er bevægelserne relevante, fordi mange populære globale aktiefonde og ETF’er har betydelig eksponering mod netop den asiatiske halvlederindustri og AI-temaet bredt set. Falder tilliden til AI-fortællingen yderligere, kan det smitte af på både amerikanske teknologiaktier og de brede verdensindeks, som mange danske pensionsopsparinger er investeret i. Samtidig kan en svækket sydkoreansk won og usikkerhed om globale forsyningskæder for chips også påvirke prisdannelsen på elektronik og teknologikomponenter, som europæiske og danske virksomheder er afhængige af.

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Kilder: CNBC, Economictimes, Financial Times, Investing.com, BBC, Beincrypto