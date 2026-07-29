KOSPI dykker 12 pct., SK Hynix falder 16 pct. trods rekordoverskud

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000660.KO 1.401.000,00 ▼ -9,61% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Det sydkoreanske aktieindeks KOSPI fortsatte fredag sit kraftige fald og var samlet ned omkring 12 procent, mens chipgiganten SK Hynix mistede over 16 procent af sin børsværdi. Nedturen kom, selv om selskabet netop havde offentliggjort et rekordstort kvartalsoverskud, skriver Investing.com.

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Reaktionen understreger, hvor høje forventningerne er blevet indbygget i AI-relaterede chipaktier efter mere end et års rally drevet af efterspørgslen efter hukommelseschips til kunstig intelligens.

Rekordoverskud, men under estimaterne

SK Hynix, verdens næststørste producent af hukommelseschips og en central leverandør til Nvidia, meldte om en omsætning på 79,3 billioner won i andet kvartal mod analytikernes forventning på omkring 84 billioner won, ifølge tal citeret af BeInCrypto med reference til LSEG SmartEstimates. Driftsresultatet endte på 60,54 billioner won mod ventede 64 billioner won.

Både omsætning og indtjening var altså vokset markant fra året før, men gabet til analytikernes lofttrukne prognoser var nok til at udløse et bredt salgspres. CNBC beskriver det som et tilfælde, hvor “eksponentiel vækst” i indtjeningen ikke var nok til at tilfredsstille et marked, der havde indpriset endnu mere til en af sektorens store AI-favoritter.

Selskabet afviser frygt for overudbud

Ifølge Financial Times forsøgte SK Hynix at berolige markedet ved at fastholde, at risikoen for et overudbud af hukommelseschips fortsat er “begrænset”. Udmeldingen kommer, mens investorer i stigende grad spørger, om den kraftige udbygning af produktionskapacitet i branchen på sigt kan mætte efterspørgslen fra AI-datacentre hurtigere end ventet.

Bekymringen rammer et marked, der allerede er nervøst efter flere ugers udsving i teknologi- og chipaktier globalt, hvor investorer har vekslet mellem eufori over AI-investeringer og frygt for, at værdiansættelserne er løbet foran indtjeningen.

Bred nedtur i sydkoreanske aktier

Faldet var ikke isoleret til SK Hynix. KOSPI-indekset som helhed dykkede med omkring 12 procent, hvilket peger på en bredere nervøsitet blandt investorer i det sydkoreanske marked, der har stor eksponering mod globale teknologi- og halvlederselskaber. Sydkorea huser sammen med Taiwan størstedelen af verdens produktion af avancerede hukommelseschips, hvilket gør landets børs særligt følsom over for udsving i AI- og techsektoren.

For danske investorer er bevægelsen relevant, fordi mange globale teknologi- og AI-fonde samt indeksprodukter har eksponering mod netop hukommelseschipsektoren, herunder via leverandørkæder til amerikanske techgiganter som Nvidia. Et fald af denne størrelse i en central AI-leverandør kan derfor sprede sig til bredere globale teknologiindeks og påvirke afkastet i porteføljer, der har satset tungt på AI-temaet.

Episoden føjer sig til en række nylige udsving i chip- og AI-aktier globalt, hvor selv stærke regnskabstal ikke har været nok til at holde kurserne oppe, når forventningerne i forvejen er skruet højt op.

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Kilder: Investing.com, Financial Times, CNBC, Beincrypto