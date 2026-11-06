KOSPI ryger under 5.000 og SK Hynix taber 11,71 procent på AI-uro fra Wall Street

Sydkoreas KOSPI faldt fredag under 5.000 for første gang siden februar, og handlen blev stoppet i 20 minutter. SK Hynix dykkede 11,71 procent.

000660.KO 1.132.000,00 ▼ -10,44% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Det sydkoreanske aktieindeks KOSPI faldt fredag under 5.000 point for første gang siden februar. Chipproducenten SK Hynix stod for et af de største tab med et fald på 11,71 procent. Det oplyser BeInCrypto. Handlen i Seoul foregik natten til fredag dansk tid.

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Faldet var så voldsomt, at børsen trak i nødbremsen. Indekset gik 8 procent ned kort efter åbningen, og det udløste en såkaldt circuit breaker, der stoppede al handel i 20 minutter. Mekanismen skal give investorerne en pause, når kurserne bevæger sig ekstremt hurtigt.

Frygt for datacentre smitter fra New York til Seoul

Uroen startede i USA. Ifølge Fortune varede Wall Streets stærkeste stigning efter et midtvejsvalg i 44 år kun én dag. Derefter forsvandt 3 billioner dollar i markedsværdi, da chip- og AI-aktier faldt kraftigt.

Ifølge Fortune frygter investorerne, at nye demokratiske guvernører vil sætte byggeriet af datacentre på pause. Analytikerne er uenige om, hvor længe salget kan vare. For en hukommelseschipproducent som SK Hynix rammer den frygt direkte, fordi efterspørgslen fra AI-datacentre har drevet væksten.

Rekordsalg beskyttede ikke SK Hynix-aktien

Faldet kommer, selvom SK Hynix ifølge BeInCrypto præsenterede rekordsalg for kvartalet i sidste uge. Markedet handler altså på forventningen til fremtidens AI-investeringer og ikke kun på de seneste regnskabstal.

NPinvestors kursdata fra kl. 06.54 dansk tid fredag viser aktien i 1.149.000 won. Det er 9,10 procent under torsdagens lukkekurs på 1.264.000 won. Dagens laveste kurs var 1.089.000 won.

Markedsværdien var på det tidspunkt ca. 810,24 bio. won, efter et fald på ca. 81,09 bio. won på én dag. Har man investeret 10.000 kr. ved torsdagens lukkekurs, svarer det nu til 9.090 kr. før valutaudsving.

Lav P/E og stor afstand til toppen

Ifølge NPinvestors kursdata handles SK Hynix til en P/E på 5,7 baseret på den seneste indtjening. Kursen ligger 61,5 procent under 52-ugers toppen på 2.987.000 won. Bunden i samme periode var 501.000 won.

Et lavt nøgletal er ikke nødvendigvis et tegn på en billig aktie. Det kan også betyde, at markedet tvivler på, at indtjeningen kan holde. Chipaktier er cykliske, og det har udsvingene inden for det seneste år vist meget tydeligt.

Fredagens fald viser, at frygten for AI-investeringerne nu også rammer de asiatiske leverandører og ikke kun de amerikanske navne. Ifølge Fortune er analytikerne uenige om, hvor længe salget kan vare, og et regnskab med rekordsalg var ikke nok til at holde SK Hynix-aktien oppe.