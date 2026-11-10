Kospi springer over 5 procent, og SoftBank stiger 13 procent i asiatisk opsving

Sydkoreas Kospi steg over 5 procent i tidlig handel, og SoftBank Group sprang 13 procent, da faldende oliepris og chipkøb på Wall Street løftede Asien.

Nvidia faldt 4,27 procent til 178,67 USD og var ikke med i opturen

→ Nvidia faldt 4,27 procent til 178,67 USD og var ikke med i opturen

Sydkoreas Kospi-indeks steg mere end 5 procent i den tidlige handel. Japans Nikkei 225 lagde næsten 3 procent på, og i Tokyo sprang SoftBank Group 13 procent. Det oplyser Economic Times og CNBC.

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Ifølge Economic Times steg et bredere mål for asiatiske aktier 1,5 procent. Futures på de amerikanske hovedindeks bevægede sig samtidig lidt højere.

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Olie og halvledere trækker i samme retning

To forhold gik igen i dækningen. Det første var et kraftigt fald i olieprisen, som ifølge CNBC løftede stemningen i regionen. Investing.com peger ligeledes på den lavere oliepris som en af drivkræfterne.

Det andet var fornyet købelyst i halvlederaktier i den amerikanske handel natten over. Den smittede ifølge CNBC af på asiatiske teknologiaktier efter en hård nedtur i sidste uge. Investing.com peger på et kraftigt hop i de koreanske chipaktier.

Kilderne angiver ingen konkret oliepris eller procentstigning for de enkelte koreanske chipselskaber. De tal mangler derfor her.

Korea og Japan står for de største udsving

Forskellen mellem landene er stor. Kospi steg over 5 procent, mens det brede asiatiske mål kun steg 1,5 procent. Det viser, hvor koncentreret opsvinget er i de markeder, der har mange chip- og teknologiaktier.

Koreas indeks er tungt vægtet i halvledere. Japans Nikkei 225 har også en stor vægt i teknologi, og SoftBank Group er blandt de navne, der svinger mest med stemningen omkring kunstig intelligens og chips.

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Nvidia var ikke med i opturen

Ikke alle chipaktier deltog. Nvidia lå mandag aften kl. 22.29 dansk tid i 178,67 USD, et fald på 4,27 procent fra forrige lukkekurs på 186,64 USD, ifølge NPinvestors kursdata. Det svarer til et fald i markedsværdien på ca. 192,5 mia. USD på én dag.

Aktien ligger nu 26,6 procent under sin 52-ugers top. Har man investeret 10.000 kr. ved forrige lukkekurs, svarer det nu til 9.573 kr. før valutaudsving. Kilderne om Asien-rallyet forklarer ikke Nvidias fald.

Tallene viser først og fremmest, hvor følsomme de chiptunge asiatiske indeks er over for både olieprisen og stemningen i amerikanske halvledere. Et dagsopsving på over 5 procent i Kospi fortæller om høj volatilitet, men ikke om en vending. Kilderne siger intet om, hvorvidt købene fortsætter, og det er stadig uklart, hvor meget af sidste uges tab der er hentet. Futures på de amerikanske indeks pegede kun svagt opad.