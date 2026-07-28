Kraftigt jordskælv rammer Kumamoto i Japan – dødsfald og togstop

Et jordskælv med foreløbig styrke op mod 7,1 har ramt Kumamoto-præfekturet på Kyushu. Titusindvis uden strøm, togtrafik indstillet og meldinger om dødsfald.

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Et kraftigt jordskælv har ramt Kumamoto-præfekturet på den sydlige japanske ø Kyushu. Ifølge The Guardian var den foreløbige styrke målt til 6,8, mens BBC senere omtaler skælvet som et større jordskælv med en styrke på 7,1. Financial Times skriver, at der er meldinger om flere dødsfald efter en eksplosion ved et indkøbscenter samt udbredte skader på bygninger og infrastruktur.

Flere personer er ifølge de foreløbige rapporter fanget inde i et indkøbscenter, mens andre stadig er meldt savnet ved en papirfabrik i området. Myndighederne arbejder fortsat på at få overblik over skadernes fulde omfang, og situationen udvikler sig time for time.

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Strøm, tog og flytrafik ramt

Energiselskabet Kyushu Electric Power oplyser, at omkring 48.000 husstande har mistet strømmen som følge af jordskælvet. Jernbaneselskabet JR Kyushu har suspenderet togdriften i det ramte område, herunder de hurtige Shinkansen-højhastighedstog, der normalt binder Kyushu sammen med resten af Japan.

Kumamoto Lufthavn har lukket sin landingsbane efter skælvet, hvilket har tvunget flyselskaber til at omdirigere eller aflyse afgange til og fra regionen. Både BBC og Financial Times bekræfter, at forstyrrelserne i transport- og forsyningsinfrastrukturen er omfattende, og at situationen fortsat vurderes af myndighederne.

Kyushu har historik med voldsomme skælv

Kumamoto-området er tidligere blevet ramt hårdt af jordskælv – blandt andet under det katastrofale skælv i 2016, som kostede mange menneskeliv og forårsagede skader for milliarder af yen. Japan ligger i et af verdens mest jordskælvstruede områder, hvor den tektoniske aktivitet langs Stillehavets “ring of fire” gør landet sårbart over for pludselige og kraftige naturkatastrofer.

Myndighederne er i gang med at vurdere risikoen for efterskælv, som ofte følger i timerne og dagene efter et hovedskælv af denne styrke. Redningsarbejdet fokuserer aktuelt på at få adgang til det berørte indkøbscenter og papirfabrikken, hvor personer fortsat er sporløst forsvundet.

Hvad betyder det for investorer?

Naturkatastrofer af denne størrelsesorden kan have direkte konsekvenser for japanske forsikringsselskaber, der ofte ser aktiekurserne påvirkes i takt med, at markedet indpriser potentielle erstatningsudbetalinger. Historisk har store jordskælv i Japan også midlertidigt påvirket produktionskæder hos virksomheder med fabrikker i de berørte regioner, hvilket investorer med eksponering mod japanske aktier og forsyningskæder bør holde øje med.

For danske investorer med beholdninger i japanske aktier, globale indeksfonde eller forsikringsselskaber med genforsikringseksponering mod Japan kan begivenheden få kortsigtet betydning for kurserne, mens omfanget af de menneskelige og materielle skader klarlægges i de kommende dage. Yen-kursen og japanske statsobligationer følges også typisk tæt af markedsdeltagere efter store naturkatastrofer af denne karakter.

Kilder: The Guardian, BBC, Financial Times